Miçotakis Avrupa’da Türkiye konuştu

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İtalya-Türkiye yakınlaşmasından şikâyet eden Miçotakis, Almanya’da ise Türkiye’ye Eurofighter satışı konusunda konuştu.

Miçotakis, Roma ziyaretinde Türkiye ile İtalya arasında özellikle savunma sanayisi alanındaki yakınlaşmadan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni ile görüşen Miçotakis, rahatsızlığını, “Avrupa olarak, savuma sanayilerimizi güçlendirebiliriz. Ortak bir güvenlik stratejisi oluşturabiliriz. Ancak, bu çerçevede muhatap alacağımız konuşmacıları seçerken, bunların AB’nin çıkarları ve dış politikası ile aynı hizada olup olmadıkları son derece önemlidir” sözleriyle ima etti.

‘AB ÇIKARLARINI DÜŞÜNÜN’

Miçotakis dün de Almanya’da bir hafta önce göreve başlayan Başbakan Friedrich Merz’i ziyaret etti. Miçotakis, ortaklaşa düzenlenen basın toplatısında, Türkiye’ye Eurofighter satışı konusunda ne düşündüğü şeklindeki bir soruya, “Almanya’yı ziyaret eden biri olarak Almanya Başbakanı’na bu konuda tavsiyede bulunmak istemem. Ama Almanya silah satarken koşullarını da belirlemeli. Bu koşullar belirlenirken AB üyesi ülkelerin çıkarları unutulmamalı” yanıtını verdi. Yunanistan bir yandan Türkiye’ye Eurofighter savaş uçakları ile Meteor füzeleri satışını engellemeye çalışırken, diğer yandan Ankara’nın 800 milyar Euro’luk Avrupa savunması projesi dışında bırakılması için çaba sarfediyor.