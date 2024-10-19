Miçotakis Ankara ile diyaloğu savundu

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Miçotakis, Brüksel’deki Avrupa Birliği Zirvesi’nden sonra düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 8 Kasım’da gerçekleştirmesi beklenen ve iki ülkenin bu aşamada Ege ile Doğu Akdeniz’de ciddi anlaşmazlık konularını ele alıp almayacaklarını belirleyecek son derece kritik Atina ziyareti öncesi, Yunanistan’daki yoğun tepkilere cevap verdi.

‘İLK SİZ KAÇARSINIZ’

Miçotakis önce, Türkiye ile yürütülen diyalog siyasetini eleştiren eski başbakan Andonis Samaras’a yüklenerek kendisinin döneminde de Türkiye ile istişari görüşmeler yapıldığını hatırlattı. Daha sonra ise Türkiye ile yakınlaşmadan ötürü ülkedeki aşırılıkçı bazı partilerin kendilerini neredeyse ihanetle suçladıklarını belirten Yunan Başbakanı, “Bu sözümona vatanseverler, bir kriz çıkarsa, kaçmak için tabanları ilk yağlayanlar olacaklardır” dedi. Bu aşırılıkçı retoriğin geçmişte Yunanistan’a zarar verdiğini söyleyen Miçotakis, “Dışişleri Bakanı’na (Yorgo Yerapetritis) desteğim tamdır. Türkiye ile görüşmeye devam edecektir” diye konuştu. Yunan lider, ayrıca Türkiye ile aralarındaki konuların çözümü için “uzun bir yol” olduğunu söyledi.