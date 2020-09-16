Miçotakis AB’den destek arayışında

Atina’da dün AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelen Miçotakis, “Türkiye’nin attığı cesaret verici ilk adımı (Oruç Reis’in Antalya’ya dönmesi), AB Zirvesi (24-25 Eylül) öncesi ve sonrasında devam ettirmesi için önünde zaman var. Türkiye, netice verebilecek bir diyalog ortamının oluşturulabilmesi için gerginliğin azalması yolundaki adımlarını sürdürmelidir” açıklamasını yaptı. Akdeniz’in “tüm Avrupa’nın güvenliği açısından hayati bölge” olduğunu söyleyen Miçotakis, “Türkiye iyi niyet işaretleri verirse, istikşafi görüşmeler derhal başlayabilir” dedi. Michel ise, “AB’nin dayanışma ilkesi vardır. Tüm AB üye ülkelerine saygı gösterilmelidir” diye konuştu.

Bu arada Miçotakis dün akşam saatlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Yunan hükümet kaynakları, iki liderin Doğu Akdeniz ve sığınmacılar konularını ele aldıklarını belirtti.