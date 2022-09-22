Miçokatis'ten skandal Türkiye açıklaması

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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Son günlerde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis, bir kez daha Ankara'yı hedef aldı.

Yunan Başbakan Bloomberg ile yaptığı röportajda Türkiye'yi kastederek 'Yunanistan'ı göç konusunda insanlığa karşı suç işlemekle suçlamak akıl almaz bir durum' dedi.

Türkiye'nin mültecileri bir silah olarak kullandığını iddia eden Miçotakis, Yunanistan'ın denizde tehlikede olan on binlerce insanı kurtardığını, yükümlülüğü olduğu üzere sınırlarını koruduğunu ve aynı zamanda temel insan haklarına saygı duyduğunu belirtti.

Miçotakis'in açıklamalarını Yunan Kathimerini gazetesi 'Yunanistan Başbakanı: Türkiye'nin göçle ilgili suçlamaları saçmalık' başlığı ile okurlarına sundu.

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Miçotakis, New York'ta bir araya geldiği İsrail Başbakanı Yair Lapid'e de Türkiye'yi şikayet etti.

Yunan Başbakan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliği baltaladığını öne sürdü.

Birleşmiş Milletler'in 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin artığını görüyoruz. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek, 4 yaşındaki Abdülvaham ve ailesi, Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu hayatını kaybetmiştir' demişti.

Miçotakis daha önce de 'Türkiye açık düzenlemeleri baltalayarak egemenlik haklarımıza meydan okuyor' sözleri ile Türkiye'yi hedef almıştı.

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

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Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.