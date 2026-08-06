Michigan’da Demokrat aday Filistin yanlısı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

El-Sayed, İsrail yanlısı rakibi Haley Stevens’ı yaklaşık 1 puan geride bırakarak Cumhuriyetçi Mike Rogers’ın kasım ayındaki rakibi oldu. Yarışı kaybeden Stevens, El-Sayed’i dün telefonla arayarak tebrik etti.

Mısır kökenli bir Amerikalı doktor olan El Sayed’in zaferi, rakibi Stevens için 30 milyon doların üzerinde harcama yapan İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) açısından da önemli bir yenilgi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre AIPAC’ın adayının kaybetmesi, Demokrat Parti tabanında İsrail’e koşulsuz desteğin artık eskisi kadar karşılık bulmadığına işaret ediyor. Öte yandan ABD merkezli Axios’a göre ise Cumhuriyetçiler, El-Sayed’in kasım ayında Rogers’a karşı kazanma şansının düşük olduğunu” savunuyor. Başkan Donald Trump da dün yaptığı paylaşımda “Cumhuriyetçiler için harika bir haber. Yahudilerden ve İsrail’den nefret eden komünist bir ezik olan El-Sayed galip geliyor. Artık, Demokratların çılgın politikaları daha da kötüye gidecek” ifadelerini kullandı.