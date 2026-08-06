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Michigan’da Demokrat aday Filistin yanlısı

Güncelleme Tarihi:

#ABD Kongre Seçimleri#Michigan Senato Ön Seçimi#Demokrat Parti
Michigan’da Demokrat aday Filistin yanlısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 07:00

ABD’de kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesinde kritik öneme sahip salıncak eyaletlerden Michigan’da Demokrat Parti’nin Senato ön seçimini ilerici kanadın adayı Abdul El-Sayed kazandı.

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El-Sayed, İsrail yanlısı rakibi Haley Stevens’ı yaklaşık 1 puan geride bırakarak Cumhuriyetçi Mike Rogers’ın kasım ayındaki rakibi oldu. Yarışı kaybeden Stevens, El-Sayed’i dün telefonla arayarak tebrik etti.

Mısır kökenli bir Amerikalı doktor olan El Sayed’in zaferi, rakibi Stevens için 30 milyon doların üzerinde harcama yapan İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) açısından da önemli bir yenilgi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre AIPAC’ın adayının kaybetmesi, Demokrat Parti tabanında İsrail’e koşulsuz desteğin artık eskisi kadar karşılık bulmadığına işaret ediyor. Öte yandan ABD merkezli Axios’a göre ise Cumhuriyetçiler, El-Sayed’in kasım ayında Rogers’a karşı kazanma şansının düşük olduğunu” savunuyor. Başkan Donald Trump da dün yaptığı paylaşımda “Cumhuriyetçiler için harika bir haber. Yahudilerden ve İsrail’den nefret eden komünist bir ezik olan El-Sayed galip geliyor. Artık, Demokratların çılgın politikaları daha da kötüye gidecek” ifadelerini kullandı.

 

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#ABD Kongre Seçimleri#Michigan Senato Ön Seçimi#Demokrat Parti

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