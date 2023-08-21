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MIcheal Jackson’a bir taciz davası daha

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#Mıcheal Jackson#Taciz#Wade Robson
MIcheal Jackson’a bir taciz davası daha
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 07:00

2009 yılında hayatını kaybeden pop müziğin kralı Michael Jackson hakkında cinsel taciz iddiaları yeniden alevlendi.

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ABD California’da bir mahkeme, çocukken Jackson’ın cinsel tacizine uğradıklarını iddia eden ve daha önce davaları reddedilen iki kişinin, Jackson’ın şirketlerine yönelik dava açabileceğine hükmetti. Çocukluk yılları boyunca Jackson tarafından taciz edildiklerini öne sürerek Wade Robson ve James Safechuck’ın 2020 ve 2021’de Jackson’ın şirketlerine açtıkları davalar reddedilmişti. Şu an 40’lı yaşlarında olan Wade Robson ve James Safechuck, 80’lerin sonu ve 90’ların başlarında Jackson’ın Neverland çiftliğinde kalırlarken tacize uğradıklarını iddia ediyor.

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#Mıcheal Jackson#Taciz#Wade Robson

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