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HaberlerDünya HaberleriMiami'de bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 08:27 | Son Güncelleme:

Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı

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Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamı yetkililerin kontrolünde yıkıldı.

24 Haziran'da bir kısmı çöken ve onlarca kişiye mezar olan 13 katlı binanın tamamı yetkililerin kontrolünde yıkıldı.

Söz konusu binanın kalan kısmı güvenli olmadığı gerekçesiyle yerel saatle 22.30'da yıkıldı. Kontrollü şekilde yıkılan bina dakikalar içinde yerle bir oldu.

Son dakika haberi: Miamide çöken binayla ilgili büyük şüphe Felaket göz göre göre gelmiş
Son dakika haberi: Miami'de çöken binayla ilgili büyük şüphe! Felaket göz göre göre gelmiş

Öte yandan yıkılma işlemlerine başlanmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verilen binanın enkazında olduğu düşünülen 121 kişiden hala haber alınamıyor. Binanın enkazında bugüne kadar 3'ü çocuk 24 kişinin cesedine ulaşılabildi

Miamide bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı



Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

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