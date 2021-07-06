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HaberlerDünya HaberleriMiami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 28'e çıktı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.07.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 28'e çıktı

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Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 28'e çıktı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 28'e yükseldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, binanın enkazında devam eden çalışmalarda 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Enkaz altındaki 117 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın kalan güney kısmı da güvenli olmadığı gerekçesiyle önceki gün yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

Son dakika haberi: Miamide çöken binayla ilgili büyük şüphe Felaket göz göre göre gelmiş
Son dakika haberi: Miami'de çöken binayla ilgili büyük şüphe! Felaket göz göre göre gelmiş

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

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