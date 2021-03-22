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Dünya
Haber Giriş: 22.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Miami Beach’te OHAL

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Miami Beach’te OHAL

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach bölgesinde, koronavirüs vakalarında artış nedeniyle olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Miami Beach Belediye Başkanı Dan Gelber, şehirdeki yoğunluğun ‘baş edebileceklerinin de ötesinde’ olduğunu belirtti. Cumartesi akşamı yerel saatle 19.00’da başlayan yasak, 72 saat yürürlükte olacak. Amerikan CNN televizyonuna konuşan Gelber, “Kente kurallara uymayan birçok insan akın ediyor. Sonuç olarak, kontrolümüzden çıkan bir kaos ve kargaşa hâkim oluyor” dedi.

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