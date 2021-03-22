Miami Beach’te OHAL

Miami Beach Belediye Başkanı Dan Gelber, şehirdeki yoğunluğun ‘baş edebileceklerinin de ötesinde’ olduğunu belirtti. Cumartesi akşamı yerel saatle 19.00’da başlayan yasak, 72 saat yürürlükte olacak. Amerikan CNN televizyonuna konuşan Gelber, “Kente kurallara uymayan birçok insan akın ediyor. Sonuç olarak, kontrolümüzden çıkan bir kaos ve kargaşa hâkim oluyor” dedi.

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