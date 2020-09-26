MGK kararları korkuttu: Yunanistan’da adalar telaşı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrasında yayınlanan yazılı açıklama, Atina’da endişe yarattı. 1-2 Ekim’deki AB zirvesinden hemen sonra başlamaları beklenen istikşafi görüşmeler öncesi, MGK açıklamasında “Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiştir” ifadesi, Yunan medyasında “Türklerin, adaların silahsızlandırılması konusunu görüşme masasına getirecekleri kesinleşti” şeklinde değerlendirildi. Türkiye’nin bu konunun görüşülmesinde ısrar etmesi halinde, istikşafi görüşmelerde ilerleme sağlanmasının imkânsız olduğu öne sürüldü.

‘TÜRKİYE ISRAR EDERSE’

Atina Üniversitesi öğretim üyesi Kostas Lavdas, “Türkiye çeşitli konuları gündeme getiriyor. Bunlar anlaşmazlık konusu değil, Türkiye’nin talepleridir. Adaların silahlandırılması, Yunanistan’ın egemenliğini ilgilendirir. Türkiye ısrar ederse, Yunanistan istikşafi görüşmelerden çok az bir fayda sağlayabilecektir” dedi.

‘ANKARA’NIN GÜÇLÜ KOZU’

Yeni Demokrasi milletvekili ve uluslararası ilişkiler uzmanı Angelos Sirigos ise “Türkiye, uluslararası hukuk açısından Yunanistan’a karşı en güçlü kozu saydığı adaların silahsızlandırılmasını gündeme getiriyor. Bu şekilde de Yunanistan’a, uluslararası hukuku uygulamayan tarafın kendisi olduğunu göstermek istiyor” diye konuştu. Atina, Ankara ile diyalogun sadece Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi ile sınırlı olacağını, 1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşmaları gereğince silahsız olmaları gereken adaları ise “Türkiye’den gördüğü tehdide karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde” silahlandırdığını iddia ediyor.

ORDUDA TEYAKKUZ BİTTİ

‘Oruç Reis’ gemisinin Akdeniz’e açılması nedeniyle Yunan Silahlı Kuvvetleri’nde başlatılan teyakkuz durumu dün sona erdi. Donanma Komutanı Stefanos Limberis, kriz süresince Ege ve Doğu Akdeniz’de seyreden savaş gemilerinin mürettebatına çektiği telgrafta “Gemilerimiz üslerine döndüler. Mürettebat, iki ay gerçek bir savaşa çok yakın şartlarda yaşadı. Şimdi dinlenin” dedi. Yunan askerlerinin izni kaldırılmıştı.

MİÇOTAKİS’TEN DİYALOG DAVETİ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda video mesaj aracılığıyla yaptığı konuşmada, Türkiye ile gerilen ilişkilerin çözümü için diyalog vurgusu yaparak bir ortaklık kurulabilmesini umut ettiğini söyledi. Miçotakis konuşmasında, “Görüşelim, konuşalım ve iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm bulalım. Diplomasiye bir şans verelim. Hâlâ anlaşamıyorsak, Lahey’deki uluslararası mahkemenin bilgeliğine güvenmeliyiz” sözlerini kullandı. İki ülke arasında duyurulan istikşafi görüşmelerin başlaması kararının, “doğru yönde atılmış bir adım olduğunu” belirten Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin gerçekten bir umut ışığı ve küresel iş birliğinin kalesi olduğuna inanıyorsa, onu bu değerlere uygun hareket etmeye çağırıyorum” dedi.