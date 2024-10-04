Mezarında ters dönmüştür: Tolstoy Barış Ödülü’ne aileden tepki

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Moskova hükümeti, 9 Eylül’de düzenlenen bir törenle ünlü yazar Leo Tolstoy’un adını taşıyan Barış Ödülü’nü Afrika Birliği’ne verdi. Başkentteki ünlü Bolşoy Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Rus hükümetinden pek çok isim de katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tolstoy Ödülü’nün “yeni, adil ve çok kutuplu dünya düzeninin oluşumuna katkıda bulunduğunu” belirtti.

Ödül jürisinde yer alan, yazarın büyük torunlarından Vladimir Tolstoy, Leo Tolstoy’un “her zaman adil bir dünyadan yana olduğunu” söylerken, ünlü yazarın diğer torunlarından Stephan Tolstoy (83) “Tolstoy bunu bilseydi mezarında dönüp dururdu. Umarım hiçbir şey hissetmiyordur” tepkisini verdi. Barış ödülünün Tolstoy’la ilişkilendirmesinin doğru olduğunu belirten Stephan Tolstoy, Rusya’nın 2022’de başlayan Ukrayna işgaline atıfta bulunarak “Sorun, bunu savaş halindeki bir ülkenin, başka bir ülkeyi işgal ederken yapması” diye konuştu. Moskova’daki Tolstoy Müzesi’nin ödülün, ünlü yazarın dünyanın dört bir yanında yaşayan torunları tarafından desteklendiğini açıklamasına da tepki gösteren Stephan Tolstoy, “Kesinlikle bize sorulmadı” dedi.