Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Alman Bakan’a açık çek: ‘Heyet gönderin, tedbirleri yerinde görün’

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Çavuşoğlu, her yıl milyonlarca Alman turisti ağırlayan Türkiye’ye yapılanın haksızlık olduğunu ifade ederek, “Koronavirüsle mücadelede örnek ülkelerden birisiyiz. Her türlü tedbiri alarak salgının büyük boyutlara ulaşmasını önledik. Tüm turistik tesislerimiz istenilen tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarını yerine getirmiş durumda. Türkiye şeffaf bir ülke. Almanya Sağlık Bakanlığı’ndan uzman bir heyet ülkemize gelerek Türkiye’nin koronavirüsle nasıl mücadele ettiğini, hangi önlemleri aldığını yerinde görebilir. Alman turistlerin ülkemizde tatillerini geçirmeleri için hiçbir engel yok” dedi. Alman Bakan Maas ise konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.