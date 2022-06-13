Küstah amiralin 'köprüleri vururuz' sözü... Çavuşoğlu: Boş laflarla kendilerini avutmalarına gerek yok

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Rum tarafının derdi Maraş'ı geri almak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Bundan sonra müzakere olacaksa iki toplum arasında değil iki devlet arasında olacaktır” sözlerini kullandı.

Yunanistan'ın son günlerde yaptığı hamlelere de değinen Çavuşoğlu, “Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi’nde bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO’da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16’lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil” dedi.

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Bakan Çavuşoğlu sözlerine “Türkiye Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarını hem KKTC’nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir” diyerek devam etti.

Eski Yunan amiralin sözlerine de değinen Bakan Çavuşoğlu 'köprüleri vururuz' sözü için ise 'Boş laflarla kendilerini avutmalarına gerek yok' yorumunu yaptı.

Yanis Egolfopulos

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ERSİN TATAR: BÖYLE BİR ÖNERİYE 'EVET' DİYEMEYİZ

Rum yönetiminin bütün çözüm önerilerini reddettiğini söyleyen Ersin Tatar da, "KKTC'nin egemenliğine zarar verecek öneriye 'Evet' diyemeyiz. Maraş açılımı yeni siyasetin bir boyutudur." dedi.

MARAŞ AÇILIMI

Bakan Çavuşoğlu, "Maraş KKTC toprağıdır. Maraş açılımı çerçevesinde atılan adımlar uluslararası hukuku ihlal etmiyor. Ada’daki 2 halkın yararına atılan adımlardır. Rum halkına da faydalı adımlardır." dedi.

"Maraş açılımından rahatsızlık duymaya başladılar. Rum halkı da Maraş'taki mülkünü kullanmak istiyor. Biz de bunu destekliyoruz. Onlar da hakkını kullansın istiyoruz. Bu durumu yeniymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar."

YUNANİSTAN İLE GERİLİM

"Başkası ile tatbikat yapsalar ne olacak? Gidip de biz Yunanistan Başbakanı'nın ABD Kongresi'nde övmesini beklemiyoruz. Bir lobi yapılması bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye'yi dışlayarak birçok toplantı yaptılar. Biz bunlara hükmü yoktur dedik, oldu mu hükmü? Olmadı.

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Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam. Biz iş birliğinden yanayız, gerginlikten yana değiliz. Yunanistan hukuki cevaplar vermiyor. Yunanistan gidip bizi şikayet ediyor. Sorunlar varsa bunları müzakere ederek giderebiliriz.

KKTC ile Türkiye arasında bağların koparılma çalışması görülüyor. Bunu kimse yapamaz. Bizim kendi çalışmalarımız var. İyi niyetli çalışmalara Rum tarafı ve Yunanistan evet dese güzel çalışmalarımız var."





"ULUSLARARASI TOPLUMA AĞLIYORLAR"

"Strateji belirleseler ne olacak, tatbikat yapsalar ne olacak? Dendias’ın Ankara’daki toplantı öncesi ‘olumsuz bir şey’ demeyeceğim deyip olumsuz basın konuşması yapması gibi, Cumhurbaşkanımıza ‘aramıza 3. tarafları sokmayalım’ deyip davet göndermemesi. Çok umurumuzda değil ama… Bunları demelerine rağmen aradan kısa süre geçmesine rağmen tam tersi davranışlarda bulunmaları…

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Bir başbakanın ABD’de vs. bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat iki NATO üyesi ülke… Türkiye’nin alacağı F-16’lar için lobi yapılması.. Türkiye’yi dışlayarak bir sürü toplantılar oldu.’ Bunların hiçbirinin hükmü yoktur’ dedik. Bir sonraki toplantıya ‘Türkiye’yi de davet edelim.’ dediler.

Onun ne dediği, Miçotakis’in buraya gelmesi bizim için problem değil. Eski askerlerin sözlerine cevap vermeye gerek var mı? Cesareti varsa o zaman yapardı. Boş laflarla kendilerini avutmaya gerek yok. Yunan ve Rum halkı Türkiye hakkında ne düşünüyor ona kulak versinler. Biz gerginlikten değil iş birliğinden yanayız. ‘Türkiye bize saldıracak’ diye uluslararası topluma gidip ağlıyor."