Metroda kadını ateşe vererek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

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ABD'nin New York kentindeki metroda, dün sabah saatlerinde ateşe verilen kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

New York Polis Komiseri Jessica Tisch'in açıklamasına göre, adı açıklanmayan şüpheli, Brooklyn'deki Stillwell Avenue'deki hattın son durağına doğru giden bir trende seyahat ederken, aynı vagondaki bir kadını ateşe verdi.

Olayı fark eden polis, yangın söndürme tüpüyle kurbana müdahale etti ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis kısa süre sonra şüphelinin tutuklandığını duyurdu.