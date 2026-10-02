Meta'ya rekor ceza talebi: 'Dünya bu davayı izliyor'

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New Mexico Başsavcılığı, sosyal medya şirketi Meta'ya karşı yürüttüğü davada salı günü Santa Fe'deki bir duruşmada eyalet mahkemesi hakiminden 40 milyar dolara kadar para cezası verilmesini istedi. Şirket, geçen hafta tarihi bir jüri yargılamasını kaybetmişti. New Mexico Başsavcılığı, bu büyüklükte bir cezanın ABD hukuk tarihindeki en yüksek para cezası kararı olacağını belirtti.

Montoya Love Curry & Sievers PA hukuk firmasından duruşmaya katılan New Mexico eyaletinin avukatı Randi McGinn, "Bu mahkeme Meta'ya anladığı tek dille konuşmalı, o da para ve hisse senedi fiyatıdır. Sizden hisse senedi fiyatını etkileyecek miktarda bir ceza vermenizi isteyeceğim" dedi.

Duruşma, New Mexico Başsavcısı Raul Torrez'in Meta'nın nefret söylemi politikaları ve veri gizliliği vaatleri konusunda eyalet sakinlerini yanılttığı iddialarına dayanan iki haftalık savunmasının ardından gerçekleşti. Mahkeme, geçen hafta Meta'nın eyaletin Adil Olmayan Uygulamalar Yasası'nı 43 milyondan fazla kez ihlal ettiğini tespit etti.

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New Mexico Başsavcısı Raul Torrez

SAVCILIK 219 MİLYAR DOLARLIK CEZA İSTEDİ

Yasa, her ihlal için 5 bin dolara kadar ceza öngörüyor. Bu da ihlal sayısına göre teorik olarak 219 milyar dolarlık bir üst sınıra işaret ediyor. McGinn, Hakim Francis Mathew'den azami 5 bin dolar ceza vermesini, ancak toplam cezayı 35 ila 40 milyar dolar arasına indirmesini istedi. McGinn, azami olası cezanın yasal süreç endişeleri yaratacağını ve "temyiz mahkemesinin yüzüne kırmızı bir bayrak sallayacağını" söyleyerek, kararın bir mesaj göndermesi gerektiğini vurguladı.

McGinn, "Dünya bu davayı izliyor. Birinin bu teknoloji devlerine dur demesi gerektiğini düşünüyorum; onlar kendilerini kurşun geçirmez sanıyor ve istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

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NEX MEXICO DAVAYI KAZANIRSA CEZA TARİHE GEÇECEK

Daha düşük bir miktar bile Meta'nın Cambridge Analytica sızıntısıyla ilgili davalarda ödemeye razı olduğu büyük meblağları gölgede bırakacak.

California merkezli şirket, 2019'da Federal Ticaret Komisyonu ile 5 milyar dolar ödeyerek anlaşmıştı. 2022'de tüketici sınıf davasını çözmek için 725 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Meta, bu yaz 46 eyalet ve iki bölgeden gelen davaları çözmek için 459 milyon dolar ödemişti; bu anlaşmaya New Mexico dahil değildi.

META: 'TALEP GERÇEK DIŞI VE ANAYASAYA AYKIRI'

New Mexico Birinci Yargı Bölgesi Mahkemesi'nden Hakim Mathew, ne kadar ceza vereceğini belirtmedi ve taraflara ek dilekçe sunmaları için daha fazla zaman vereceğini ifade etti. Mathew, kararını önümüzdeki üç hafta içinde açıklayacağını kaydetti.

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Meta'nın avukatı Matthew Nicholson, on milyarlarca dolarlık bir cezanın "destansı boyutlarda anayasal ihlal" anlamına geleceğini ve meşru işletmeleri eyaletten uzaklaştıracağını savundu. Nicholson, başsavcılığın hiçbir New Mexico sakininin söz konusu yanıltıcı açıklamaları gördüğüne veya duyduğuna dair kanıt sunmadığını ve hiç kimsenin zarar gördüğüne dair kanıt bulunmadığını belirtti. Meta'nın avukatı, New Mexico'nun talebinin "gerçek dışı, vicdanı şoke edici ve anayasaya aykırı" olduğunu söyledi.

'DURUŞMAYA GİTTİĞİNİZDE ZAR ATARSINIZ'

Bloomberg Law'un haberine göre hakim Mathew, duruşma boyunca birçok kez Meta'nın argümanlarına şüpheyle yaklaştı. Mathew, Meta'nın New Mexico'nun daha küçük bir nüfusa dayanarak daha düşük bir miktar alması gerektiği yönündeki önerisini sorguladı.

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Meta'nın atıfta bulunduğu cezaların çoğunun aslında müzakere edilmiş anlaşmalar olduğunu vurgulayan Mathew, "Duruşmaya gittiğinizde zar atarsınız" dedi.

META'YA KARŞI DAVALAR BİRİKTİ

New Mexico, bu yılın başlarında Meta'ya karşı Facebook ve Instagram'ın gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği ve çocukların cinsel istismarını teşvik ettiği iddialarıyla ayrı bir davayı kararı kazanmıştı. Davada 375 milyon dolarlık bir para cezasının ardından Meta'nın gençlik ruh sağlığı kriziyle mücadele programları kurmak için eyalete 567 milyon dolar daha ödemesi kararlaştırılmıştı.