Meta’ya 1.4 trilyon dolarlık dava

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ABD’de 30 eyaletin Meta’ya karşı açtığı dava bugün California’da başlıyor. 2023’te açılan dava, Meta’nın çocuklara yönelik uygulamalarına ilişkin 2021’de başlatılan soruşturmanın ardından geldi. Eyaletler, Meta’nın çocukları platformlarında daha uzun süre tutmak için bağımlılık yaratıcı özellikler kullandığını ve 13 yaş altındaki çocukların verilerini ebeveyn izni olmadan topladığını savunurken, aynı zamanda Meta’dan 1.4 trilyon dolara kadar ceza talep ediyor. Meta’nın, çocuklarla ilgili verileri toplayarak Çocukların Çevrimiçi Gizliliğinin Korunması Yasası’nı da ihlal ettiği söyleniyor.

INSTAGRAM VE FACEBOOK DEĞİŞEBİLİR

Davada yalnızca para cezası değil, platformlarda kapsamlı değişiklikler de isteniyor. Eyaletler genç kullanıcılar için ‘beğeni’ sayılarını ve sonsuz kaydırmayı kaldırmayı, otomatik video oynatmayı sonlandırmayı, ebeveyn doğrulamasını güçlendirmeyi ve görünüşü değiştiren bazı filtreleri yasaklamayı talep ediyor. Ayrıca gençlere içerik öneren algoritmaların değiştirilmesi ve birden fazla hesap oluşturulmasının sınırlandırılması isteniyor.

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META İDDİALARI REDDEDİYOR

Meta, suçlamaları reddederek genç kullanıcıların korunması için önemli adımlar attığını savunuyor. Şirket, 2024’te Instagram’da genç hesaplarını ve ebeveyn denetimlerini devreye sokmuştu. Meta’nın bu yıl Los Angeles ve New Mexico’da çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin iki davada aleyhine karar çıkması, davanın önemini daha da artırdı.