Metaverse'te taciz... Soruşturma başlatıldı!

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İnternetin geleceği olarak görülen Metaverse bir taciz haberi ile gündemde

Facebook'un son dönemin adından sıkça söz ettiren Metaverse platformu bir cinsel saldırıya ev sahipliği yaptı.

Metaverse için hazırlanan Horizon Worlds adlı sanal dünyada bir kadın kullanıcı tacize uğradığını açıkladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kapalı beta programına dahil olan bir kadın kullanıcı 26 Kasım'da tacize uğradı.

Yaşadıklarını Facebook'taki Horizon Worlds grubunda paylaşan kullanıcı mesajında şu ifadelere yer verdi;

'İnternette cinsel tacizin şakası yok. Ancak VR'da tacize uğramak olayı daha ciddi kılıyor. Burada sadece tacize uğramadım. Bu davranışı destekleyenler de vardı.'

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Yaşananların ardından konu ile ilgili bir iç soruşturma başlatıldı ve kullanıcının tacizi önlemek için tasarlanan güvenlik özelliğini kullanmadığı sonucuna varıldı.

Olayı 'kesinlikle talihsizlik' olarak nitelendiren Horizon Worlds Başkan Yardımcısı Vivek Sharma, Safe Zone (Güvenli Bölge) isimli özelliğin kullanıcıların kendilerini tehlikede hissettiklerinde diğer kullanıcılarla etkileşimi sonlandırdığının altını çizdi.

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Oculus'ın ürettiği Quest gözlükleriyle erişilebilen Horizon Worlds, kullanıcılarla 2019'da kapalı beta sürümüyle buluşmuştu.