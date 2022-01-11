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Metaverse'te parti verdi

#Metaverse#Beverly Hills#Paris Hilton
Metaversete parti verdi

Eğlence dünyasının yıldızı Paris Hilton, sanal gerçeklik evreni ‘Metaverse’te inşa ettiği Beverly Hills malikânesinde yılbaşı partisi düzenledi. Gerçek hayatta balayında olan Hilton, sanal partiye Maldivler’den katıldı.

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ONLINE oyun platformu Roblox’un sanal evreninde (Metaverse) yerini alan Hilton otelleri varislerinden Paris Hilton (40), düzenleyeceği etkinlikler için “Paris World” adını verdiği sanal bir ada inşa etti. Hilton ilk etkinliğini yılbaşı gecesi düzenlendi. İş insanı Carter Reum ile evlenen ve halen balayında bulunan sosyetik güzel, DJ’lik yaptığı sanal partisine Maldivler’den katıldı.

ÜRÜN DİJİTAL PARA GERÇEK

Yılbaşında ‘partiye katılan’ ve dijital olarak Paris Hilton’un yanında bulunan “Maill On Sunday” editörü Tali Fraser, Metaverse’te yaşadıklarını yazdı. Önceki gün yayımlanan makalesinde Fraser, “Paris Hilton’un Beverly Hills’deki malikânesinin önünde, kolumda yepyeni bir Gucci çanta ile parlak pembe Bentley aracımdan iniyorum. Bunların hepsini, bu özel gece için satın aldım. Ama gerçek şu ki aslında partinin yapıldığı evden yaklaşık 9 bin km ötede, Londra’daki evimin mutfağında oturuyorum” ifadeleriyle deneyimlerini anlattı. Fraser, Paris World’e giriş ücretsiz olsa da saçı için 1 sterlin, gerçek hayatta asla sahip olamayacağı Gucci çantasına da 10 sterlin ödediğini anlattı.

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METAVERSE EVRENİ NEDİR?

Bugünün iki boyutlu internetinin üç boyutlu karşılığı olan Metaverse kavramını pek çok kişi ilk kez, aralık ayında Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in sunumuyla duydu. Oyunseverler konsepte aşina çünkü sanal gerçeklik gözlükleri ile kısmen bu deneyimi yaşıyorlar. Şimdilik sanal gerçeklik kaskları ile, yakın gelecekte sıradan gözlüklerle erişilebilecek bu sanal alemde, örneğin kendinize bir ev inşa edebilir, dünyanın farklı şehirlerinden arkadaşlarınızı evinizde doğumgünü partinize çağırabilirsiniz. Artırılmış gerçeklik sayesinde fiziksel dünya ile sanal evreni birleştirmek de mümkün. Coca-Cola, Gucci, Nike ve Adidas gibi markalar Metaverse evreninde kullanılmak üzere dijital ürünler tasarlayıp satmaya başladı bile.

 

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#Metaverse#Beverly Hills#Paris Hilton

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