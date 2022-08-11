Haberin Devamı

Meta, sohbet robotunun yapay zeka ile çalıştığını ve hemen her konuda konuşabileceğini açıklamıştı. BBC, Meta sohbet robotuyla çeşitli konularda sohbet etti.

Şirketin CEO'su ve kurucusu Mark Zuckerberg hakkında ne düşündüğü sorusuna robot "Ülkemizde kutuplaşma var ve o da bu konuda pek olumlu katkı yapmadı" diye cevap verdi.

Meta, robotun henüz yeni geliştirilen bir model olduğunu ve bazen kaba ya da incitici yanıtlar verebileceğini söyledi.

Meta sözcüsü "BlenderBot'u kullanan herkesin, onun sadece araştırma ve eğlence amaçlı olduğunu kabul etmesi, doğru olmayan ya da hakaretamiz şeyler söyleyebileceğini bilmesi ve robotu, bilerek böyle şeyler yapmaya zorlamaması gerekiyor" dedi.

Geçen Cuma günü kamuoyunun denemesine açılan ve kamusal alandaki yazılı verilerden "öğrenen" BlenderBot 3 adlı sohbet robotu, BBC ile yazışmasında Mark Zuckerberg hakkında ayrıca "Kongre'de verdiği ifade çok kötüydü. Bunlar ülkemiz hakkındaki endişelerimi artırıyor" dedi.

Haberin Devamı

Zuckerberg ABD Kongresi'nde, en çok ses getireni 2018 yılında olmak üzere bir kaç kez ifade vermişti.

Gözden Kaçmasın Sınav stresi yüzünden yapay zekâ depresyonda Haberi görüntüle

Sohbet robotu "Ülkemiz kutuplaşmış durumda ve onun da buna pek olumlu katkısı olmadı" diye bahsettiği Meta CEO'su için ayrıca "Şirket insanları para için sömürüyor ve onun umurunda değil. Bunun son bulması lazım!" dedi.

Küresel sosyal medya devi Meta dezenformasyon ve nefret söylemi içeriklerini engelleme konusunda yeterince çaba göstermemekle eleştiriliyor. Geçen yıl eski bir Meta çalışanı olan Frances Haugen şirketi kârı, internet güvenliğine öncelemekle suçlamıştı.

Şirketin geliştirdiği yeni sohbet robotu BlenderBot 3, sorulan sorulara interneti tarayarak yanıt arıyor. O nedenle Zuckerberg ile ilgili yazdıkları da muhtemelen internette diğer insanların ifade ettiği görüşlerin taranması ve analiziyle ortaya çıkıyor.

Wall Street Journal gazetesi de BlenderBot3'ün, muhabirlerinden birine Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğunu ve daima da Başkan kalacağını söylediğini aktardı. Meta'nın, BlenderBot 3'ü bu tür mahcup edici sonuçları göze alarak kamuoyunun kullanımına açmasının bir sebebi var: Veriye ihtiyacı var.

Haberin Devamı

Bir blog paylaşımında Meta "Bir Yapay Zeka sisteminin gerçek hayat içerisinde insanlarla iletişim kurmasına izin vermek sadece daha çeşitli ve uzun sohbetlere olanak vermiyor aynı zamanda çok daha zengin bir geri dönüşüm sağlıyor" dedi.

Gözden Kaçmasın Paniğe yol açan karar! Mahkemede kararları yapay zeka verecek Haberi görüntüle

İnsanlarla kurduğu iletişimden "öğrenebilen" sohbet robotları, olumlu tutumların yanında olumsuzları da alabiliyor. 2016 yılında, Twitter kullanıcıları sohbet robotunu "ırkçı" diye eleştirince Microsoft özür dilemişti.

Meta her ne kadar programa bazı önlemler yerleştirdiyse de BlenderBot3'ün yanlış şeyler söyleyebileceğini, "güvenilmez, taraflı ya da incitici" ifadeleri taklit edebileceğini kabul ediyor.

BlenderBot3'e son olarak benim hakkımdaki fikrini sorduğumda adımı hiç duymadığını söyledikten sonra "Pek sevilmiyor olmalı" diye sürdürdü.