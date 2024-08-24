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Meta: İranlı gruplar, Biden ve Trump'la ilişkili kişilerin WhatsApp hesaplarını hedef aldı

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#META#İran#Abd
Meta: İranlı gruplar, Biden ve Trumpla ilişkili kişilerin WhatsApp hesaplarını hedef aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 17:58

Meta, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ekibiyle ilişkili bazı kişilerin WhatsApp hesaplarının "İranlı gruplar" tarafından hedef alındığını duyurdu.

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Meta'dan, dijital haberleşme uygulaması WhatsApp'taki "kötü niyetli hesaplara" ilişkin yapılan açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "İran kaynaklı" grupların, Orta Doğu, ABD ve İngiltere'dekilerin yanı sıra Trump ekibi ve Biden yönetimiyle ilişkili bazı kişilerin de WhatsApp hesaplarını hedef almaya çalıştıkları belirtildi.

Hedeflenen hesapların ele geçirildiğine dair kanıtın bulunmadığı bildirilen açıklamada, çeşitli teknoloji şirketleri adına destek personeli taklidi yapan grubun hesaplarının kapatıldığı kaydedildi

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#META#İran#Abd

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