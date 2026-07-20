Messi gerçekten de İsrail'i destekliyor mu? Doğru bilinen yanlışlar

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İsrailli bakanlar, Dünya Kupası finali öncesi Arjantin formalarıyla sosyal medyadan mesajlar paylaşarak, Messi'ye olan desteklerini ilan etti. İsrail, Dünya Kupası'nda yer almayan bir ülke olarak Arjantin ve Messi'nin başarısını en çok sahiplenen ülke oldu. Tel Aviv yönetiminin "pr" çalışması, sosyal medyada Gazze soykırımına karşı sessiz kalmayanlar arasında tepkiye yol açtı.

Tepkilerin odağında, 2018 yılındaki İsrail ziyaretinde Ağlama Duvarı önünde çekilen fotoğrafı sıkça paylaşılan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi yer alıyordu. İsrailli bakanlar, Messi'nin soykırım politikalarına destek verdiğini dile getirmekten kaçınsa da Arjantin'in İsrail yanlısı aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'nin dostluğunu iki ülke arasında yakın ilişkiler bulunduğunu söylemek için kullandı. Netanyahu hükümetiyle olan yakın ilişkileriyle tanınan Milei, Arjantin basınında çıkan "Messi'den nefret ettiği" iddialarına yanıt olarak yıldız futbolcuya tam desteğini yineledi.

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Arjantin ve İsrail arasındaki ilişkiler, Milei döneminden önce oldukça gergindi. 2018 yılında Gazze ve Batı Şeria'yı da kapsayan bir organizasyon kapsamında Filistin ve İsrail'e giden Arjantin milli takımı, Filistinlilerin tepkisi nedeniyle İsrail ile oynayacağı dostluk maçını iptal etmişti. Arjantin'in golcüsü Gonzalo Higuain, o dönemde "bunun yapılacak en doğru şey" olduğunu dile getirmişti. Messi ise tartışmaya dair sessiz kalmayı tercih etti. Maçın iptal edilmesi kararına Messi'nin öncülük ettiği iddia edilse de Arjantinli yıldız bu iddiayı ne doğruladı ne de yalanladı...

Messi, 2013 yılında bölgeye ziyaretinde Filistinli ve İsrailli çocuklarla top oynamıştı.

YAHUDİ LOBİSİ İDDİALARI

Messi'nin "konuşmadığı" anlar, siyasi arenada farklı yorumlara ve spekülasyonlara yol açtı. Arjantin'in Dünya Kupası yolculuğu, hakemlerin "Yahudi lobisinin" etkisiyle takımı kayırdığı iddialarıyla dünyada tartışmaya neden oldu.

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Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nın başlangıcında Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği maçta hat-trick yaptı. Karşılaşmanın hemen ardından Cezayirli spor analisti Mustafa Mazzouzi, hakemin Messi'nin Cezayirli rakibinin baldırına yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart vermeme kararını "Yahudi lobisi" ile ilişkilendirdi.

Mazzouzi, "Bu lobi dünyayı kontrol ediyor, mafya gibi istedikleri gibi yönetiyorlar. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun bize iyi niyetleri yok. Batı Sahra ve Filistin meselesiyle ilgili siyasi duruşlarımız var, bu yüzden bizim başarılı olmamızı istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

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Arjantin turnuvada ilerledikçe komplo teorileri de peşinden geldi. Son 16 turunda Arjantin'in 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta Mısır'ın tartışmalı bir şekilde iptal edilen golü tartışmaların büyümesine neden oldu. Arjantin Futbol Federasyonu ve başkanının olası kara para aklama suçlamasıyla FBI tarafından soruşturuluyor olması da iddiaları güçlendirdi. Arjantin'in her galibiyetle birlikte Siyonist komplo suçlamaları daha fazla destek bulurken, bazıları Messi'nin Siyonist olduğunu iddia etti, diğerleri ise 39 yaşındaki oyuncunun İsrail ile dostane ilişkileri olduğunu öne sürdü.

MESSİ VE İSRAİL

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Temmuz 2013'te Messi, profesyonel kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği İspanyol kulübü Barcelona ile İsrail'i ziyaret etti. Takım, Yahudiliğin en kutsal yerlerinden biri olan Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti ve Netanyahu gibi devlet yetkilileriyle fotoğraf çektirdi. 2018'de Arjantin, Boykot, Yatırımın Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar hareketinin protestoları üzerine İsrail ile yapacağı hazırlık maçını iptal etti. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajoub, Arjantin maçı yaparsa taraftarları Messi formalarını yakmaya çağırmıştı.

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Messi o zamandan beri İsrail'de birkaç maç oynadı. Arjantin'in efsanesi, İsrail'de 2019'da Arjantin milli takımıyla bir hazırlık maçı ve 2022'de Paris Saint-Germain ile iki maça çıktı. İsrailli yapay zeka şirketi OrCam ile üç yıllık marka elçisi sözleşmesi dışında, İsrail ile kişisel etkileşimleri oldukça sınırlıydı. Buna rağmen eleştiriler devam etti. Messi'nin İsrail lehine hiç konuşmamış veya kendisini Siyonist olarak ilan etmemiş olması önemli görünmüyordu. Önemli olan, Messi'nin, ülkeyi ziyaret etmeye başladığı dönemde (2008-09, 2012, 2014) Gazze'ye düzenlenen 3 saldırıda 2000'den fazla Filistinli sivili öldüren İsrail'in, onun imajını ve bununla birlikte gelen yumuşak gücü siyasi kazanç için kullanmasına izin verdiği algısıydı.

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Arjantin ve İsrail'in 2018'de yapacağı maçı öncesi El-Halil'deki ana caddelerden birine asılmış ve Arjantin ile İsrail arasındaki maçı kınayan bir poster Uyarı: İşgal altındaki bir toprağa girmek üzeresiniz! İnsan haklarını savunun! Kudüs Filistin'in başkentidir

Arjantinli profesör Pablo Alabarces, Newlines dergisi için yazdığı bir makalede, diğer bazı süperstar sporcuların aksine Messi'nin "siyasi bir görüşe sahip olmadığını" savundu. Özellikle sözlü ve yazılı açıklamalarla sınırlı kaldığında bu adil bir değerlendirme olarak görülebilir. Ancak bu, Messi'nin kişisel markasının siyasi çıkarları olanlar tarafından ele geçirilmesine izin vermediği anlamına gelmiyor.

Netanyahu, Dünya Kupası finali öncesinde, 18 Temmuz 2026'da Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Haham Şimon Axel Wahnish ile bir araya geldi.

SUUDİ ARABİSTAN İLE TİCARİ ORTAKLIK

New York Times'ta (NYT) 2023 yılında yayımlanan bir haberde, Lionel Messi'nin o dönemde Suudi Arabistan Turizm Otoritesi ile devam eden ortaklığının detayları ortaya konuldu. Sözleşmesinde, Messi'nin Suudi Arabistan'ı "lekeleyebilecek" hiçbir şey söyleyemeyeceğine dair bir madde yer alıyordu. Messi'nin Suudi Turizm Otoritesi ile yaptığı ticari anlaşma, üç yıl boyunca yaklaşık 25 milyon dolar değerindeydi. Turizm anlaşmasını Ocak 2021'de imzaladı ancak ortaklık resmi olarak Mayıs 2022'ye kadar duyurulmadı; o tarihte Suudi yetkililer, Cidde ziyaretinde onu turizm elçisi olarak tanıttılar.

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Sözleşme süresi boyunca yükümlülükleri arasında turizm kampanyaları, sosyal medya paylaşımları, hayır etkinliklerine katılım ve tüm masrafları karşılanan tatiller yer alıyordu. Sözleşmeli ziyaretlerinden birinde Messi'ye eşi ve çocukları eşlik etti ve çeşitli aile aktivitelerine katılırken fotoğrafları çekildi. Dünyanın en popüler sporcularından biri olan Messi'nin Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam etmesi, krallığın insan hakları sicili nedeniyle yaygın eleştirilerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde önemli bir destek anlamına geliyordu.

Messi, Suudi Arabistan'a ziyaretlerine başladığı yıl olan 2022'de, maaş ve sponsorluk anlaşmalarıyla 122 milyon dolar kazandı ve o dönemde dünyanın en çok kazanan ikinci sporcusu oldu.

Messi'nin 2023'teki Suudi Arabistan ziyareti sırasında Riyad'da devlet yetkilileri tarafından karşılanmıştı.

BEYAZ SARAY ZİYARETİ

2023'te Messi, Major League Soccer tarihinin en yüksek profilli transferi olarak Inter Miami'ye katıldı. İki yıldan kısa bir süre sonra, takımının kaptanlığını yaparak Vancouver Whitecaps'e karşı zafer kazandı ve MLS şampiyonluğunu elde etti. Birkaç ay sonra, Messi ve takımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliği yaptığı bir törenle Beyaz Saray'da onurlandırıldı. Messi yine konuşmadı ancak bu durum Trump'ın ziyaret sırasında İran'a karşı sürdürdüğü savaşla övünmesini engellemedi. Messi ve ekibinin alkışları eşliğinde Trump, "ABD ordusu, harika İsrailli ortaklarıyla birlikte, düşmanı planlanandan çok daha önce ve insanların daha önce hiç görmediği seviyelerde tamamen yok etmeye devam ediyor" dedi.

Arjantin'in süperstar ikonu Diego Maradona'nın aksine Messi, siyasi tarafsızlık yolunu seçti. Bu, Messi'nin veya destekçilerinin daha muhafazakar eğilimde olduğu anlamına gelmiyor. Aslında, Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi tarafından 10 binden fazla kişiyle yapılan bir ankete göre, kendilerini daha liberal olarak tanımlayan kişiler Messi'yi tercih ederken, kendilerini muhafazakar olarak görenler ise ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'yu destekliyor. Bununla birlikte Messi, siyasi konulardan kaçınmaya devam etti ve zaman zaman eşitsizlik ve ülkesi için en iyisini isteme gibi siyasi açıdan belirsiz ifadeler kullandı.

ARJANTİN İÇ SİYASETİNDE MESSİ

Arjantin'de yapılan anketlerde popülaritesi her geçen gün düşen Devlet Başkanı Milei de İsrail gibi kendisini Messi ile yakın göstererek popülaritesini artırmaya çalıştı. Medyadan ve siyasi rakiplerinden gelen, Messi'nin Trump'ı meşrulaştırmaya yardımcı olduğu yönündeki eleştirileri fırsat bilen Milei, "Messi'yle uğraşırsanız, hepimizle uğraşmış olursunuz" açıklamasını yaptı.

Arjantin merkezli Pagina 12'nin haberine göre Messi, siyasi sessizlik politikasına rağmen Dünya Kupası'nda Arjantin'deki ekonomik duruma tepki göstermekten kaçınmadı. Milei'nin art arda paylaştığı destek mesajlarını yorumsuz bırakan yıldız futbolcu, "(Arjantin'de) İnsanlar geçimini sağlayamıyor" dedi.

TyC Sports'a İngiltere galibiyetinin ardından röportaj veren Messi, "İnsanlara bu sevinci yaşatabildiğimiz için gururlu ve mutluyuz. Dünya Kupalarının bizim için özel olduğunu biliyoruz ve yaşadığımız tüm kötü şeyleri, zor zamanlar geçiren, işsiz olan, geçimini sağlayamayan ya da sürekli mücadele eden insanları unutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Arjantin hükümeti, Resmi Yanıt Ofisi aracılığıyla Messi'nin sözlerine yanıt verdi. Messi'yi eleştirmekten özenle kaçınan hükümet, uzun süredir yaşanan sorunların 2 yılda çözülemeyeceğini belirtti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei

"FALKLAND ADALARI ARJANTİN'E AİTTİR"

İngiltere maçından bir gün sonra Arjantin milliyetçisi olduğunu iddia eden Milei, oyuncuların açtığı ve üzerinde "Falkland Adaları Arjantin'e aittir" yazan pankarta değinerek, "Mesele hatayı kimin yaptığıdır. Sorumluluk sahibi bir konumdan bakıldığında, bazı hatalar kabul edilemez ve çok olumsuz sonuçlar doğurabilir" demişti.

Arjantin hükümeti cuma günü yaptığı açıklamada, Milei'nin metnindeki o pasajla oyuncuları değil, "kamu görevinde bulunanları, Arjantin Devleti adına konuşan ve açıklamaları diplomatik çatışmalara yol açarak daha sonra tüm ülkenin geleceğini etkileyen müzakereleri engelleyen yetkilileri ve siyasi otoriteleri" kastettiğini belirtmişti.

İsrail, Milei ve Trump, çoğu spor otoritesi tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Messi'nin imajını Dünya Kupası boyunca kendi lehlerine kullanmaya çalıştı. "Filistin'in en büyük destekçisi benim" diyen Diego Armando Maradona'nın mirasçısı, tartışmalı siyasi figürlerin ve soykırım suçu işleyen bir ülkenin reklam kampanyalarını açıkça reddeden bir açıklama yapmadı. Messi, hakkındaki iddialara yanıt vermese de bütün bu figürlerin büyük olasılıkla karlı reklam anlaşmaları ve iş dünyasıyla güçlü bağlantıları içerecek ortaklık mesajlarını da yanıtsız bıraktı.