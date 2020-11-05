Meşru hükümetin talebiyle Mehmetçik Libya’da kalacak

Libya’nın Gadamis kentinde düzenlenen 5+5 askeri komite toplantılarında, kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için atılacak somut adımlara ilişkin uzlaşma sağlandı. Toplantıda “askeri güçlerin karargâhlarına dönüşünü ve yabancı unsurların askeri temas hatlarından çekilmesini” denetlemek üzere askeri bir alt komite de oluşturuldu. Güvenlik kaynakları, toplantı ve alınan kararlara yönelik değerlendirmede, bağımsız, egemen ve müreffeh bir Libya’nın oluşmasından yana olduklarını belirttiler.

AMAÇ TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Türkiye’nin Libya’nın toprak bütünlüğü, barış ve istikrarını amaçladığını ifade eden aynı kaynaklar, “Türkiye, Libya’daki krizin çözümünün ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar arasında yürütülecek ve Libyalıların sahipleneceği bir siyasi süreçten geçtiğini savunmaktadır. Bu yönde atılan her adım ve olumlu gelişme memnuniyetle karşılanmaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Libya’nın meşru hükümetinin UMH olduğuna vurgu yapan güvenlik kaynakları değerlendirmelerinin devamında şunları söyledi:

DAVET ÜZERİNE BURADAYIZ

“Türkiye olarak UMH’nin daveti üzerine bulunmaktayız ve talep devam ettiği sürece Libya’da bulunmaya, Türkiye ile Libya’nın meşru hükümeti arasında imzalanan ve yürürlüğe giren mutabakatlara uygun olarak eğitim, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği vermeye devam edeceğiz. Amacımız 500 yıla varan birlikteliğimiz, ortak tarihimiz, kültürümüz, anlayışımız ve inançlarımız bulunan Libya’da, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bundan sonra da ‘Libya Libyalılarındır’ yaklaşımıyla, UMH’nin ve Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz.”

DOĞU AKDENİZ’DE ‘ATAK’LI EĞİTİM

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Doğu Akdeniz’deki askeri eğitimleri aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri’ne ait hücumbot ve Kara Kuvvetleri’ne ait taarruz helikopterlerinin (ATAK), Doğu Akdeniz’de ‘Hücumbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimlerini’ başarıyla icra ettiğini duyurdu.