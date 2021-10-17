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Mescid-i Haram'da bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez aralıksız saf tutuldu

#Suudi Arabistan#Mekke#Dünya
Mescid-i Haramda bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez aralıksız saf tutuldu

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını hafifletme adımlarıyla birlikte, Mekke'deki Mescid-i Haram'da sabah namazı sırasında aralıksız saf tutuldu.

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mescid-i Haram'a ibadet etmeye gelen binlerce kişinin yaklaşık bir buçuk yılın ardından aralıksız saf tuttuğu görüldü.

"Kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından ilk sabah namazı" açıklamasıyla yapılan paylaşımda, binlerce Müslüman'ın Kabe'ye yönelerek namaz kıldığı fotoğraflara yer verildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da 15 Ekim'de yayımlanan haberde, 17 Ekim itibarıyla iki doz aşı yaptıranların Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edebileceği duyurulmuştu.

Öte yandan Suudi Arabistan Spor Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da Spor Bakanlığına ait tüm tesislerin bugünden itibaren taraftarları tam kapasite ile kabul edeceği duyuruldu.

Spor tesislerine girişin iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranlarla sınırlı olacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'dan daha önce yapılan açıklamalarda, BioNTech, Astra Zenca, Moderna, Johnson&Johnson, Sinovac ve Sinopharm dahil 6 tür aşının kabul edildiği belirtilmişti.

 

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#Suudi Arabistan#Mekke#Dünya

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