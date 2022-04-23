Mescid-i Aksa’ya önce müdahale sonra izin

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İsrail işgali altındaki Kudüs’teki Mescid-i Aksa dün yine müdahaleye sahne oldu. Dün sabah namazından sonra Filistinli göstericilerin bölgede toplanmasını gerekçe gösteren İsrail polisi müdahalede bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada ise müdahalenin yüzlerce kişinin taş ve havai fişek atmasıyla ve Yahudilerin ibadet ettiği Ağlama Duvarı’na yaklaşmasıyla başladığını ileri sürdü. Filistin Kızılayı polisin müdahalesi sonucu 57 kişinin yaralandığını bildirdi. 14’ü hastanede tedavi gören yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖZYAŞARTICI GAZ

Filistinli bir grubun araya girerek ortalığı temizleme vaadi vermesi üzerine genç Filistinli erkeklere yönelik kısıtlama kalktı, ramazan ayının üçüncü cumasında 150 bin kişi namaz kıldı. Filistinliler, namazın ardından İsrail aleyhine slogan atıp tekbir getirdi. İsrail polisi avludaki binlerce kişiye dron ile göz yaşartıcı gaz attı.