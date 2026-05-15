Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağıyla iğrenç provokasyon: Ben-Gvir'den skandal açıklama

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 11:50

İsrail’in Kudüs Günü yürüyüşü sırasında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa külliyesinde gerçekleştirdiği provokasyon bölgede gerilimi artırdı. On binlerce İsrailli aşırı sağcının Kudüs'teki Eski Şehir’de “Araplara ölüm” ve “Köyleriniz yansın” sloganlarıyla gerçekleştirdiği "bayrak yürüyüşü" Filistinlileri evlerine kapanmaya zorladı. Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açarak "egemenliklerini yeniden kazandıklarını söyledi.

Kudüs’te perşembe günü düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşünde on binlerce İsrailli Eski Şehir sokaklarında toplandı. Katılımcılar, İsrail’in 1967 savaşında Doğu Kudüs’ü işgal etmesinin ardından “Kudüs’ün yeniden birleşmesi” olarak adlandırılan süreci kutlamak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinlik sırasında bazı grupların Filistinlilerin yaşadığı mahallelere yönelerek sloganlar attığı, bölgedeki Filistinli sivillerin ise evlerine barikat kurarak güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

BEN-GVİR’İN MESCİD-İ AKSA BASKINI

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, yürüyüş kapsamında Mescid-i Aksa'nın külliyesine gitti. Ben-Gvir, burada yaptığı açıklamada, "Kudüs'ün kurtuluşundan 59 yıl sonra, 'Tapınak Dağı'na' (Mescid-i Aksa) İsrail bayrağını diktim ve gururla söyleyebiliriz; Tapınak Dağı üzerindeki egemenliğimizi yeniden kazandık" dedi.

AFP'nin haberine göre Ben-Gvir, korumalar eşliğinde bölgede yürüyerek kalabalık içinde fotoğraf çektirdi.

Ziyaret, Eski Şehir’de bulunan Filistinli esnafın büyük bölümünün kepenk indirmesine yol açtı. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve bazı sokakların boşaldığı görüldü.

'HER YIL DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR'

Yürüyüşe katılan bazı grupların “Araplara ölüm” ve “Köyleriniz yansın” sloganları attığı kaydedildi. Etkinlik sırasında Filistinlilerin evlerine çekildiği ve sokaklarda hareketliliğin azaldığı ifade edildi.

Eski Şehir’in Via Dolorosa bölgesinde yaşayan Filistinli Mustafa, genç aşırı sağcı İsraillilerin evine girerek camları kırdığını ve sloganlar attığını belirterek, "Bu kara bir gün. Evin içindeydim, yaklaşık 20 yerleşimci içeri girdi ve kapıları kırdı" dedi.

Bir Filistinli esnaf ise yaşananların her yıl kötüleştiğini belirterek, "Durum her yıl daha da kötüleşiyor" ifadesini kullandı.

YERLEŞİMCİLER FİLİSTİNLİ AKTİVİSTLERE SALDIRDI

Eski Şehir’deki Filistinli dükkânların çoğu güvenlik endişesiyle kapalı kaldı. Bazı işletmelerin ise İsrail-Filistin sivil toplum hareketi “Birlikte Durmak” üyelerinin koruması altında açık tutulduğu görüldü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Birlikte Durmak aktivistlerinin bazı genç gruplar tarafından itilip kakıldığı ve sloganlarla çevrelendiği yer aldı. Aynı görüntülerde, bazı kişilerin Filistinli esnafa yönelik tehditkâr ifadeler kullandığı da kaydedildi.

Yürüyüş boyunca İsrail polisi bölgede güvenlik önlemleri aldı. Bazı grupların kapalı dükkanların kepenklerine vurduğu görüldü.

Gösteri güzergahında zaman zaman gazetecilere yönelik müdahaleler yaşandı. Bazı katılımcıların basın mensuplarını iterek çekim yapmalarını engellediği bildirildi.

Yürüyüşün Batı Duvarı’nda sona erdiği, etkinlik sırasında farklı grupların karşı karşıya geldiği ve gerilimin gün boyunca devam ettiği belirtildi.

