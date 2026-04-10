Mescid-i Aksa'da 41 gün sonra cuma namazı

Haberin Devamı

Mescid-i Aksa hasretinin ABD-İran ateşkesiyle son bulduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinliler ve 48 Arapları haftalar sonra kılınacak cuma namazı için Mescidi Aksa'ya akın etti.

Aksa'nın kapalı olduğu dönemde adeta sosyal hayatın durduğu işgal altındaki Doğu Kudüs ve özellikle Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi Filistinlilerle doldu taştı.

Bölge Mescid-i Aksa'nın kapalı olduğu günlerin ardından açılmasıyla büyük bir coşkuya şahitlik etti.

Aksa'ya bugün cuma namazı için akın eden Filistinliler gözyaşlarına hakim olamadı.

Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı için İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te çok sayıda polis görevlendirdiği gözlendi.

Namaza gelen Müslümanlar, İsrail polisinin kontrol noktalarından geçmek zorunda kaldı. İsrail polisi, özellikle bazı Filistinli gençleri kontrol noktalarından geri çevirdi.

Haberin Devamı

Aksa'daki statükoya aykırı olarak İsrail polislerinin provokatif şekilde, başta Kubbetu's-Sahra'nın çevresi olmak üzere Harem-i Şerif'in çeşitli noktalarında gruplar halinde konuşlanması dikkati çekti.

İsrail’in İran’a saldırıları bahane göstererek 41 gün boyunca kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa ABD ile İran arasında imzalanan geçici ateşkesin dün ardından açılmıştı.

Binlerce Filistinli sabah namazı itibarıyla vakit namazlarını kılmak için Aksa’ya akın etmişti.