Mesajı böyle gönderdiler

Haberin Devamı

MESAJ BÖYLE VERİLDİ



Silahlı kişiler Dany Egreteau'nun yaşadığını ama diğer taraftan da hayatının tehlikede olduğunu bu görüntüyle dünyaya duyurdu.

Fransız yardım kuruluşu Solidarite Laique için çalışan Dany Egreteau küçük bir odada tutuluyor. Fransız rehinenin yalnız kaldığı küçük odada gözlerinin bağlandığı ve kelepçelendiği de belirtildi.

Afganistan'da Taliban kaçırdığı rehineler karşılığında kendi militanlarının serbest bırakılmasını isterken, yabancıları kaçıran silahlı örgütler ise fidye istiyor.