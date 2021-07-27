Merzuki: Türkler gibi darbeye karşı durabiliriz

Merzuki, Al Arabiya kanalına yaptığı açıklamada da Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimine işaret ederek “Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz. Türk halkı çok daha büyük bir darbe girişimini başarısızlıkla sonuçlandırdı” ifadesini kullandı.

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