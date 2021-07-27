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Dünya
Haber Giriş: 27.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Merzuki: Türkler gibi darbeye karşı durabiliriz

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Merzuki: Türkler gibi darbeye karşı durabiliriz

ESLİ Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Facebook’tan yaptığı açıklamada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in aldığı kararların “darbe” olduğunu söylerek Said’i “Tunus’un en büyük problemi” olarak niteledi.

Merzuki, Al Arabiya kanalına yaptığı açıklamada da Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimine işaret ederek “Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz. Türk halkı çok daha büyük bir darbe girişimini başarısızlıkla sonuçlandırdı” ifadesini kullandı.

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