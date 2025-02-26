Merz’in Netanyahu daveti kriz yarattı

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Almanya’da erken genel seçimlerin ardından başbakanlık koltuğuna oturması beklenen CDU lideri Friedrich Merz’in, “Bir İsrail Başbakanı’nın Almanya’ya gelemeyecek olması kabul edilemez bir durumdur” diyerek hakkında Almanya’nın da tanıdığı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Almanya’ya davet etmesi büyük tepki topladı. Merz’in muhtemelen koalisyon ortağı SPD temkinli bir şekilde eleştirirken, Sol Parti sert tepki gösterdi.

PUTİN KIYASLAMASI

Sol Parti Eş Başkanı Jan van Aken, Merz’in açıklamalarını “ikiyüzlülük” olarak nitelendirdi. Van Aken, Almanya’nın uluslararası tutuklama emirlerine bağlı kalması gerektiğini belirterek, “Vladimir Putin Almanya’ya gelirse, hakkında çıkan tutuklama kararı uygulanmalı. Aynı şey Netanyahu için de geçerli. Çifte standart kabul edilemez” dedi. CDU ile koalisyon kurması muhtemel görülen SPD ise konuya daha temkinli yaklaştı. SPD’li dış politika uzmanı Nils Schmid, “UCM’nin bağımsızlığı bizim için merkezi bir öneme sahip. Mahkeme süreçlerine ve kararlarına istisnasız saygı göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

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UCM’DEN UYARI GELDİ

Hollanda’daki UCM de tartışmaya müdahil olarak, üye devletlerin mahkeme kararlarını tek taraflı değerlendirme yetkisinin bulunmadığını hatırlattı. Mahkeme yetkilileri, Almanya’nın Roma statüsüne imza atan ülkelerden biri olarak Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulamak zorunda olduğunu belirtti. Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin tamamı mahkemenin yetkisini tanırken, İsrail ve ABD ise UCM’yi resmi olarak tanımıyor.