Merz’in ‘göçmen kumarı’ tutmadı

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Almanya, 23 Şubat’ta yeni şansölyeyi seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanırken, siyasetin gündeminde göçmenler ve aşırı sağ yer alıyor. Anketlerin yarışı önde bitireceğine işaret ettiği Hıristiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) şansölye adayı Friedrich Merz, aşırı sağ AfD’yle (Almanya için Alternatif) “gizli koalisyon” yapmakla suçlanıyor.

KENDİ PARTİSİNDEN FİRE

Merz, geçen hafta bir Afgan göçmenin gerçekleştirdiği ve biri çocuk 2 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırının ardından Alman meclisine göçmenlerle ilgili yeni bir yasa tasarısı sundu. Federal polisin sınır dışı yetkilerini arttıran, geçici sığınma statüsündeki kişilerin aile birleşimi vizesine başvurmasını engelleyen tasarının, aşırı sağ parti AfD’nin de desteğini alması siyasi krize neden oldu. Merz kendisini “kim desteklerse desteklesin göç politikası konusunda harekete geçmek gerektiğini” söyleyerek savundu. Ancak cuma günü mecliste oylanan tasarı, AfD’nin desteğine rağmen geçmedi. Merz’in partisinin 12 milletvekili, yasa tasarısını desteklemeyi reddetti. Başlangıçta tasarıya yeşil ışık yakan liberal parti FDP’den bazı milletvekilleri de aşırı sağ ile işbirliği suçlamaları karşısında geri adım atarak tasarı aleyhine oy kullandı. Yasa tasarısı kabul edilseydi, Almanya’nın 2. Dünya Savaşı sonrası tarihinde ilk kez ana akım bir partinin yasa çıkarmak için aşırıcıların desteğine başvurması söz konusu olacaktı.

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AFD İLE İTTİFAK SUÇLAMASI

Tasarının reddedilmesi seçimlere birkaç hafta kala Merz’in liderliğine ve seçim stratejisine önemli bir darbe vurdu. Merz, “Göç probleminin mecliste tartışılması önemli. Kararlılığımızı halka gösterdik” dese de halkın AfD’yle birlik yapılmasına ne tepki vereceği henüz belirsiz. Anketler, Alman halkının yüzde 60’tan fazlasının Merz’in sunduğu tasarıya destek verdiğini gösteriyor. Ancak aynı zamanda aşırı sağın önünün açılmasından da rahatsızlar. Merz’in “seçim öncesi siyasi kumar” olarak yorumlanan hamlesi, siyasi partilerin de tepkisini çekiyor. Merz, Alman partileri arasında AfD ile herhangi bir işbirliğine karşı kurulan “güvenlik duvarını” ihlal etmekle suçlanıyor. SPD lideri Şansölye Olaf Scholz, rakibine artık güvenilemeyeceği uyarısında bulunarak, Merz’in 23 Şubat’taki seçimleri kazanması halinde gelecekte “AfD’yi hükümetine davet edebileceği” endişesini dile getirdi. Almanya’da yapılan son anketlerde CDU/CSU yüzde 30 ile birinci parti olarak görülürken, AfD ise yüzde 21 ile ikinci sırada yer alıyor.

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SCHOLZ’UN GÖZÜ EMEKLİLİKTE: ‘SEÇİLEMEZSEM EŞİMLE GEZECEĞİM’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 23 Şubat’ta yapılacak seçimleri kazanarak göreve devam edeceğini beklediğini belirtirken, kazanamaması halinde eşiyle birlikte yaşamın tadını çıkaracağını söyledi. Seçimleri kaybetmesinin kendisini kişisel olarak raydan çıkarmayacağını söyleyen Şansölye Scholz, “Yeniden uykumu alıncaya kadar yatacağım. Eşimle gezip dolaşacağım, konserlere gideceğim, nadiren de sinema ve tiyatroya” dedi. Aynı zamanda “Eşimle güzel bir zaman geçireceğim” görüşünü de vurguladı. “En önemli şey aşk, sevgi” diyen Şansölye Scholz, 1998 yılından beri evli olduğu Britta Ernst’in başlangıçta kendisine ilgi duymayacağını düşündüğünü söyledi. Başbakan Scholz, ayrıca CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in önce SPD ve Yeşiller’le formalite icabı görüşmeler yapacağını, sonunda sağ popülist AfD ile ortaklık edeceği uyarısında bulundu.

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