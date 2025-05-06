Almanya'da kriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! Merz yeterli oyu alamadı, bütün planlar altı üst oldu

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Almanya’nın 10’uncu Başbakanı olarak göreve başlamayı uman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Friedrich Merz, Federal Meclis’te yapılan ilk tur oylamada yeterli oyu alamayarak başbakan seçilemedi.

Yapılan oylamada tam bir hayal kırıklığı yaşayan Merz'i, 630 sandalyeli Federal Meclis’te 621 milletvekilinden 310’u destekledi, 307 parlamenter “hayır” oyu verdi. 1 oy geçersiz sayılırken 3 vekil çekimser oy kullandı.



ALMANYA TARİHİNDE BİR İLK

23 Mayıs 1949’da Alman Anayasası’nın kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nin tarihinde bir ilk yaşandı ve ilk kez bir başbakan adayı ilk turda seçilemedi. Friedrich Merz’in, başbakan seçilebilmesi için gereken en az 316 milletvekilinin desteğini alamaması üzerine oturuma ara verildi.

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Verilen aranın ardından bugün başka bir oylama yapılmayacağı bildirildi.



69 yaşındaki Merz, muhafazakar ve piyasa liberalizmini benimseyen CDU'nun genel başkanı konumunda bulunuyor.

Alman Anayasasında başbakanlık seçimini düzenleyen 63. madde, bir adayın seçilememesi halinde, Federal Meclis, oylamadan sonraki 14 gün içinde üyelerinin yarısından bir fazlasıyla tekrar seçim yapabilmesini öngörüyor.

Eğer bir başbakan seçilemezse, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in ya en fazla oyu alan kişiyi başbakan olarak ataması ya da parlamentoyu dağıtıp yeniden seçim kararı alması gerekiyor.

23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) mecliste toplam 328 sandalyesi bulunuyor.

BELLEVUE SARAYI'NDA BÜTÜN PLANLAR ALTÜST OLDU

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel ve Federal Meclis'in eski Başkanı Rita Süssmuth, onur konuğu olarak tribünden oylamayı izledi. T.C. Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ise diplomatlar için ayrılan bölümde yer aldı.

Friedrich Merz, ilk turda seçilerek Bellevue Sarayı'ndan mazbatasını almayı ve Meclis'te yemin ederek göreve başlamayı umuyordu. Ancak sürpriz sonuç bütün planları altüst etti



CDU/CSU'lu parlamenterlerin yaşadığı büyük hayal kırıklığı dikkatlerden kaçmadı çünkü Merz'in mazbatası için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı.



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AFP'nin haberine göre, Merz'in ilk turda gerekli çoğunluğu sağlayamamasının ardından iki tur daha oylama yapılacak. Üçüncü ve son turda salt oy çoğunluğu Merz'in seçilmesi için yeterli olacak. AFP, oylama sonucunu "beklenmedik bir aksilik" diye yorumladı.

İsveç Devlet Televizyonu SVT, Almanya'dan gelen sonucu "beklenmedik bir gelişme" olarak yorumlandı.

BİLD: MERZ ÇUVALLADI

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Merz'in ilk turda başbakan seçilememesi üzerine "Çuvalladı!" başlığını attı.

Bild gazetesinin yanı sıra Alman medyası, yaşanan gelişmeyi "Merz için son derece utanç verici" olarak yorumladı.

Alman medyası, ülke tarihinde böyle bir durumun daha önce hiç yaşanmadığını vurguladı.



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AFD LİDERİ: GÜÇSÜZ TEMEL ÜZERİNE KURULMUŞ KOALİSYON

AfD lideri Alice Weidel, ilk turun ardından Merz'in istifa etmesi ve yeni seçimlerin önü açması gerektiğini savundu.

Weidel, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda “Bu durum, CDU/CSU ve SPD'den oluşan ve vatandaşlar tarafından oylanarak iktidardan uzaklaştırılan küçük koalisyonun ne kadar güçsüz bir temel üzerine inşa edildiğini göstermektedir" dedi.

Oylama sonrasında mecliste bulunan vekiller salonu terk ederken AfD'li vekiller sıralarında oturmaya devam etti. AfD'li vekillerin, sonucu neşeyle karşıladığı görüldü.

FRİEDRİCH MERZ KİMDİR?

Friedrich Merz, 11 Kasım 1955 tarihinde KRV eyaletinin Brilon kentinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Brilon’da yaptı ve sonra da Bonn Üniversitesi ile Marburg Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1985-1986 yıllarında Saarbrücken’de yargıç olarak görev yaptı. Lise yıllarında 1972 yılında CDU’ya üye oldu ve partinin gençlik teşkilatı Genç Birlik’in (JU) Brilon Bölge Başkanlığını üstlendi. 1989-1994 yıllarında CDU Avrupa Parlamentosu ve 1994-2009 yıllarında da Federal Meclis milletvekili olarak görev yaptı. 2000 yılında CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlığını üstlendi. Ancak dönemin CDU Genel Başkanı Angela Merkel 2004 yılında yerine göz dikince Merz istifa etmek zorunda kaldı. 2009 yılında da aktif politikayı terk ederek avukat olarak çalıştı. 2021 yılındaki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilerek aktif politikaya geri döndü ve 2022 yılı ocak ayında da CDU Genel Başkanı seçildi.