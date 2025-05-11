Merz’den Ankara’ya sıcak mesajlar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yakında Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıklayan Merz, “Türkiye, NATO bölgesinde stratejik önemi açısından göz ardı edilemeyecek bir alanı korumaktadır. Bu nedenle Türkiye bizim için son derece değerli ve önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye ile NATO içindeki bu ortaklığı sürdürmek ve daha da genişletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu.

SINIR KONTROLLERİ ARTTI

Alman Şansölye Friedrich Merz, Eurofighter jetlerinin teslimatı konusunda hükümetinin bir karar vereceğini belirterek, “Ancak biz, NATO’nun önemli bir üyesi olarak Türkiye’nin bizimle sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlamaya devam etme konusunda güçlü bir iradeyle birleşiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Merz’in göreve başlamasıyla Almanya sınırlarında düzensiz göçle mücadele programı çerçevesinde kontroller artırıldı. Schengen ülkelerinden gelenler dahil gerekli belgelere sahip olmayanlar sınırlardan çevrilmeye başlandı.