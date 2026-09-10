Merz’den AfD’ye “etnik temizlik” suçlaması

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Federal Meclis’te konuşan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Başbakan Friedrich Merz, AfD’nin bazı göçmen kökenli Alman vatandaşlarının da ülkeden gönderilmesini savunan “remigration (tersine göç)” politikasını “etnik temizlikten başka bir şey değil” sözleriyle eleştirdi. Ülkede farklı kökenlerden milyonlarca kişinin yaşadığına dikkati çeken Merz, “AfD’nin planladığı olursa vasıflı işçiler artık çalışamayacak, tek bir huzurevi, hastane, restoran faaliyet gösteremeyecek” dedi.

MERKEL MUTSUZ TRUMP MEMNUN

Eski Başbakan Angela Merkel sonucu “şok edici” olarak nitelendirerek, “İçim kan ağlıyor” dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise AfD’nin “çok büyük bir başarıya imza attığını” belirtti. Bunun üzerine Merz’in, ABD Başkanı Donald Trump ile dün yapılması planlanan telefon görüşmesi ertelendi.

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“BAVULLAR HAZIR OLSUN” UYARISI

Türk kökenli Almanya vatandaşı olan siyaset uzmanı Bülent Güven, seçim sonucunu “beklenen bir şok” olarak değerlendirerek AfD’nin güçlenmesinin Almanya’daki Türkler ve diğer göçmenlerin günlük hayatına yansıyabileceğini söyledi. “Polisin, memurların, öğretmenlerin tutumunda değişiklik görebiliriz” diyen Güven, Türkler için “Herkesin bir B planı olmalı. Bavullar da hazır olsun” dedi.