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Merz Oval Ofis’te terlemedi

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#ABD#Almanya#Mertz
Merz Oval Ofis’te terlemedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 07:00

Ocak ayında göreve geldiğinden beri dünya liderlerini Oval Ofis ziyaretlerinde zor durumda bırakan ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’i Beyaz Saray’daki ilk resmi ziyaretinde şaşırtıcı derecede sıcak karşıladı.

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Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısında CDU’lu politikacıyı “saygın” ve “iyi bir adam” olarak nitelendiren Trump, Merz’e İngilizcesi hakkında iltifat etti ve tartışmalı konuları gündeme getirmekten kaçındı. Daha önce Almanya’nın savunma harcamalarını sertçe eleştiren Trump, bu kez övgü dolu ifadeler kullandı. ABD’li yetkililerin “Almanya’da ifade özgürlüğü kısıtlanıyor” ve “AfD gibi partiler dışlanıyor” suçlamaları ise gündeme gelmedi. Toplantıda soruların çoğunu Trump yanıtlarken, Merz sessiz bir diplomasi izledi. “Tarihimizde pek çok ortak nokta var. Amerikalılara minnettarız” diyen Merz, Trump’ın Alman kökenlerine de atıfta bulundu.

DEDE TRUMP’IN DOĞUM BELGESİ

Merz, ziyaretinde ABD Başkanı’na sürpriz bir hediye de verdi. Merz, Trump’a, baba tarafından Alman olan dedesi Friedrich Trump’ın 1869 tarihli doğum belgesini hediye etti. Friedrich Trump, 16 yaşında berberlik eğitimi aldıktan sonra ABD’ye göç etti ve burada restoran işletmeciliği yaparak küçük bir servet edindi. ABD’de özellikle 2’nci Dünya Savaşı sonrasında Alman kökenlilere karşı önyargı nedeniyle Trump ailesi bu geçmişini uzun süre gizlemişti.

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#ABD#Almanya#Mertz

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