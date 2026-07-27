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Merz hükümeti kan kaybediyor

Güncelleme Tarihi:

#Merz#Almanya#SPD
Merz hükümeti kan kaybediyor
Ahmet Külahçı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 07:00

Almanya’da INSA araştırma şirketinin son kamuoyu yoklaması, Başbakan Friedrich Merz ve koalisyon hükümetine yönelik memnuniyetsizliğin arttığını ortaya koydu.

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Ankete göre katılımcıların yüzde 75’i Merz’in performansını başarısız bulurken, Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat parti (SPD) koalisyon hükümetinden memnun olmayanların oranı ise yüzde 74’e ulaştı. Ankette aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Parti’nin yüzde 28 ile liderliğini koruduğu, SPD’nin ise yüzde 12’ye gerileyerek Yeşiller’in gerisine düştüğü kaydedildi.

Öte yandan Merz’in planladığı kabine değişikliği de başarılı olamadı. Almanya merkezli BILD’e göre istifa kararı alan Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder’in yerine getirilmesi düşünülen Hristiyan Demokrat Birlik Partili siyasetçi Fritz Güntzler, Başbakan Merz’e görevi kabul etmediği mesajını iletti. Haberde, Merz’in kararı duyduğunda “şaşkına döndüğü” kaydedildi. Hükümet ortağı CSU’nun Genel Başkanı Markus Söder ise yaptığı açıklamada endişeye mahal olmadığını belirterek “Her şey yoluna girecek. Gelecek hafta bu süreç tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

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#Merz#Almanya#SPD

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