Merly Streep BM’de konuştu: Sincaplar, kuşlar Afgan kadınlardan özgür

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Streep, “Bugün Afganistan’da bir sincap bir kız çocuğundan daha fazla hakka sahip çünkü halka açık parklar Taliban tarafından kadınlara ve kız çocuklarına kapatıldı. Kabil’de bir kuş şarkı söyleyebilir ama bir kız çocuğu söyleyemez” dedi.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Konuşmasında dünya liderlerine de seslenen ünlü oyuncu, Afgan kadınların ve kızların Taliban yönetiminin aşırıcılığından kurtulması çağrısında bulundu. Streep, “Afgan toplumunun herkesin gözü önünde geldiği bu durum, dünyanın geri kalanı için çarpıcı bir örnek” ifadelerini kullandı. Afganistan Kadın Forumu liderlerinden Asila Wardak da BM’deki toplantıda Afgan kadınlarının dünya liderlerine, “Bu mücadelenin sadece Afgan mücadelesi olmadığını, aşırıcılığa karşı küresel bir mücadele olduğunu” hatırlatmak için orada olduklarını söyledi.

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KONUŞMAK BİLE YASAK

Taliban yetkilileri, ABD kuvvetlerinin Ağustos 2021’de ülkeden ayrılmasının ardından katı kurallarla Afganistan’ı yönetiyor. Taliban, ilkokuldan sonra eğitimi yasakladığı kadınlara son olarak ev dışında yüksek sesle konuşmayı ve şarkı söylemeyi yasaklamıştı.