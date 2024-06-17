‘Merkez’in Swiftlasyon korkusu

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Son yıllarda yaptığı her hareketiyle gündem olan ve yeni neslin en büyük pop ikonu haline gelen ABD’li şarkıcı Taylor Swift, sıradışı etkisini bu defa ekonomi alanına taşıdı. Amerikan CNBC’nin haberine göre Swift’in Eras Tur isimli dünya turnesinin Birleşik Krallık ayağı, yerel ekonomilerde yarattığı hareketlilik nedeniyle İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararını etkileyebilir.

‘SWIFTIELER’ AKIN EDECEK

Çok yoğun katılımla gerçekleşen ve bu nedenle etkinliğin gerçekleşeceği bölgelerde otel ve restoranlara yönelik tüketici harcamalarında yükselişlere yol açan Swift konserleri, ekonomik etkileri açısından “Swiftlasyon” olarak adlandırılıyor. Yatırım bankası TD Securities de, turnenin yerel ekonomilerde oluşturacağı etkinin İngiltere Merkez Bankası’nın eylül ayı faiz indirimini ertelemesine neden olabileceği görüşünde. Banka, yüz binlerce “Swiftie”nin (Swift hayranları) ağustos ayında İngiltere’de gerçekleşecek son konserler için Londra’ya akın edeceğini öngörüyor. Bu durumun, eylül ayında olası bir faiz indiriminin ertelenmesine neden olabileceği değerlendiriliyor.

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1 MİLYAR STERLİNLİK EKONOMİ

İngiltere Merkez Bankası’nın yakında faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5.25’ten düşürmeye başlaması bekleniyor. Ancak bankanın makro stratejisti Lucas Krishan ve küresel makro strateji başkanı James Rossiter, Swift’in turunun 15-20 Ağustos tarihlerindeki Londra ayağının faiz kararında değişikliğe yol açabileceğine dikkat çekiyor. Krishan ve Rossiter, “O zaman otel fiyatlarındaki artış, hizmet enflasyonunu geçici olarak 30 baz puan kadar artırabilir” değerlendirmesini yaptı. Grammy ödüllü şarkıcı dünya turnesinin Birleşik Krallık ayağına haziran başında İskoçya’daki konserlerle başlamıştı. Bunların bölge ekonomisine katkısının 77 milyon Sterlin’i bulduğu belirtilirken, Birleşik Krallık turunun tamamının 1 milyar Sterlinlik bir ekonomi yaratacağı öngörülüyor.

İSVEÇ’İN HESAPLARINI BEYONCE BOZDU

Bir başka ünlü şarkıcı Beyonce’nin geçen yıl İsveç’te verdiği konserler nedeniyle hizmet sektöründe fiyatlar yükselmiş ve İsveç’te mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerine çıkarak 9.7 olarak gerçekleşmişti.