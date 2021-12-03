Merkel'in veda gecesinde dikkat çeken şarkılar! Gözyaşlarını tutamadı...

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Almanya'nın 'Ulusun Anası' olarak tanımladığı Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görevi bırakmasına sayılı günler kala ajandası yine çok yoğundu. Ülkesinde kontrolsüz bir şekilde artan koronavirüs vakaları için görevi bırakmadan kısıtlama getirmeye çalışan Merkel muhalefet tarafından defalarca kez reddedilse de yaptığı baskılar sonunda meyvesini verdi.

KISITLAMA KARARLARI GELİYOR



Dün Merkel'in Almanya'da Federal eyalet yöneticileri ile yaptığı toplantı sonrası ülkede yeni kısıtlama kararlarının alınacağı duyuruldu.



VEDA KONUŞMASINDA BARIŞ VURGUSU



Ajandasındaki son görevini de yerine getiren Merkel kendi için düzenlenen veda gecesinde barış mesajı vererek "Eğer mutsuzluğa, kıskançlığa ve umutsuzluğa kapılmazsak geleceği iyi yapabileceğimize yürekten inanıyorum. Üç yıl önce bir yerde söylediğim gibi, işe kalbinizde mutlulukla koyulun. Doğu Almanya'daki hayatımda ve sonrasındaki özgürlük zamanlarında ben hep bunu yaptım. Bu mutluluk hepimizin ve ulusumuzun bağrında olsun. Hepinize kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum." dedi.



Törende çalınan müzikleri de Merkel seçti. 67 yaşındaki siyasetçi bir ilahi ve iki de şarkı seçti. 16 yıl boyunca başbakanlık görevini yürüten deneyimli siyasetçinin seçtiği şarkılar ise dikkat çekti.

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Alman punk müzik şarkıcısı Nina Hagen'in "Du hast den Farbfilm vergessen" (Renkli filmi unuttun) şarkısını tercih eden Merkel, bir diğer Alman şarkıcı Hildegard Knef'in "Für mich soll's rote Rosen regnen" (Benim için kırmızı güller yağsın) adlı popüler şarkısı ve bir 18. Yüzyıl ilahisi olan "Großer Gott, wir loben Dich"i (Büyük Tanrı, seni övüyoruz) de törende çaldırdı.



Hildegrad Knef'e ait şarkı çalarken Merkel'in gözyaşı döktüğü görüldü

MERKEL BİR MÜZİK TUTKUNU

Merkel gibi bir Doğu Almanyalı olan Nina Hagen, şarkısında sosyalist Doğu Almanya'ya gönderme yaparak, "Artık kimse bize inanmayacak, burası ne kadar güzeldi, haha, haha" diyor.

Her ikisi de 60'lı yaşlarının ortasında olan iki kadın, 1992 yılında uyuşturucuyla ilgili bir TV şovunda tartışmışlardı. Hagen, 1980'de BBC'nin Old Grey Whistle Test isimli şovundaki İngilizce performansıyla hem Almanya'da hem de yurt dışında büyük bir başarı elde etmişti.

MERKEL'İN MİZAH ANLAYIŞININ BİR PARÇASI

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Kendi deyimiyle 'genelde klasik müzik seven' Merkel bir müzik tutkunu olarak biliniyor. Öte yandan Merkel'in Hagen şarkısını tercih etmesi ise mizah anlayışının bir parçası olarak görüldü.

Tagesspiegel gazetesine göre, hemen hemen her Doğu Alman bu şarkının sözlerini ezbere bilir.

Merkel, 16 yıllık görev süresinin ardından resmi olarak önümüzdeki hafta görevi bırakacak ve yerini Sosyal Demokrat Olaf Scholz alacak.