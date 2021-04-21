Merkel’in partisinin adayı Türk Armin oldu

Almanya’da muhafazakârların büyük kanadı CDU, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimler için partinin lideri Armin Laschet’i (60) başbakan adayı gösterme kararı aldı. CDU’nun kardeş partisi CSU’dan (Hıristiyan Sosyal Birlik) Laschet’e rakip olan Markus Söder (54) kararı tanıyacağını açıklayarak yarıştan çekildiğini duyurdu.

TÜRKLERE YAKIN BİR İSİM

CDU’nun Berlin’deki genel merkezinde önceki akşam videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda 46 merkez karar yürütme kurulu (MKYK) üyesi, 6.5 saat süren görüşmeden sonra kararını verdi. 31 üye Laschet’in, 9 üye ise Söder’in başbakan adayı gösterilmesine destek verdi. Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başbakanı olan Armin Laschet, özellikle Türk göçmenlerle iyi ilişkilere sahip olması ve Almanya’ya Türk kökenli siyasetçiler kazandırmasından dolayı ‘Türk Armin’ lakabıyla anılıyor.

RAKİBİ SÖDER TEBRİK ETTİ

Laschet’in son dönemde anketlerde halk desteği azalırken rakibi Markus Söder’e giderek daha fazla şans tanınmaya başlanmıştı. Eylül seçimlerinde aday olmama kararı alan Merkel’in ise Laschet’i desteklediği biliniyordu. Bavyera Başbakanı olan Markus Söder, Laschet’i telefonla arayıp tebrik etti. CSU Genel Sekreteri Markus Blume de “Markus Söder kalplerin adayıydı. Ama demokrasilerde çoğunluk karar verir. Buna hepimizin saygı duyması gerekir” dedi.

MERKEL’DEN TÜRKİYE’YE: KEŞKE SÖZLEŞMEDE KALSAYDI

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) bahar oturumuna videokonferansla katılarak parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’ye hukukun üstünlüğü eleştirisi yöneltti. Konuşmasında, hukukun üstünlüğünün vatandaşların devlete ve kurumlarına güveninin vazgeçilmez temeli olduğunu belirten Merkel, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı almasından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Merkel, “Kalmasını arzu ederdim. Kadın hakları insan haklarıdır. Kadına yönelik şiddet görmezden gelinmemelidir. Bu suçtur ve cezalandırılmalıdır” dedi. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

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