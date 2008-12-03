Merkel'in partisinde genelev skandalı

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CDU'nun Rheinland-Pfalz eyaleti eski başkanı Christoph Böhr'le birlikte çalışan partinin muhasebesinden sorumlu genel sekreter Markus Hebgen'ın Berlin'de defalarca bir genelevi ziyaret ettiği ve masrafları partinin kasasından ödediği ortaya çıktı.

Hebgen'in ayrıcı bazı CDU milletvekillerini de diskoya eğlendirmeye götürdüğü ve yine masrafları parti kasasından ödediği iddia ediliyor.

Hebgen görevinden ayrıldıktan sonra yeni göreve gelen başkan, partinin muhasebesini inceledi. Yapılan araştırmada Hebgen'in genelev masraflarını partiye ödettirdiği ortaya çıktı.

Olay mahkemeye intikal edince CDU Rheinland-Pfalz eski genel sekreteri Markus Hebgen yolsuzluk yaptığı için 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Hebgen'in cezası ertelendi. Şimdi Almanya'da Hebgen'le birlikte diskoya eğlenmeye giden milletvekillerinin adı merak ediliyor.