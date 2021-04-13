Merkel’in partisi Türk Armin’e destek verdi

Başbakan Angela Merkel’in Hıristiyan Demokratları (CDU), partinin genel başkanı Armin Laschet’in, kardeş parti Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) ise parti lideri Markus Söder’in adaylığına destek verdi.

Armin Laschet, Türklerle yakın ilişkisi nedeniyle ‘Türk Armin’ diye de anılıyor.

“Ben başbakan adayı olmak istiyorum” diyen CSU Genel Başkanı Markus Söder, ortak adayın belirlenmesinde kamuoyu yoklamalarının göz önünde bulundurulmasını istedi. CDU/CSU Meclis Grubu’nun ortak adaylarını belirlemek üzere önümüzdeki günlerde toplanması bekleniyor. 16 yıldır başbakan olan Angela Merkel, aday olmayacağını açıklamıştı.



‘ALMANYA AB’DEN ÇIKSIN’

AŞIRI sağcı Almanya için Alternatif (Afd) partisi hafta sonu yaptığı kurultayında, Almanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkmasını savunan önergeyi onayladı. Kurultayda ayrıca, Almanya’nın Euro’dan vazgeçip Alman Mark’ına dönmesi, nükleer ve kömür kullanımına devam edilmesi konularında referandum yapılması önerileri destek buldu.

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