Celal ÖZCAN / BERLİN
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Merkel’in ofisine araçla saldırı girişimi
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kişi, başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.
Üzerinde “Çocukların ve yaşlıların lanetli katilleri” ve “Küreselleşme politikasını durdurun” yazılı ifadeler yer alan bir araç, sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu. O sırada Başbakan Angela Merkel liderliğinde Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldığı belirtildi. 54 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.
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