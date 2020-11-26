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Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 26.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Merkel’in ofisine araçla saldırı girişimi

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Merkel’in ofisine araçla saldırı girişimi
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Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kişi, başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.

Üzerinde “Çocukların ve yaşlıların lanetli katilleri” ve “Küreselleşme politikasını durdurun” yazılı ifadeler yer alan bir araç, sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu. O sırada Başbakan Angela Merkel liderliğinde Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldığı belirtildi. 54 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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