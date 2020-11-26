Merkel’in ofisine araçla saldırı girişimi

Üzerinde “Çocukların ve yaşlıların lanetli katilleri” ve “Küreselleşme politikasını durdurun” yazılı ifadeler yer alan bir araç, sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu. O sırada Başbakan Angela Merkel liderliğinde Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldığı belirtildi. 54 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.