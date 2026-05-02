Merkel’in makyaj faturası olay çıkardı

Almanya’da Federal hükümetin, aşırı sağcı parti AfD’nin soru önergesine verdiği yanıta göre, 2021 yılı Aralık ayında görevi bırakan Merkel, halen 9 kişilik bir ekiple çalışıyor. 2024 Temmuz’undan 2026 Mart’ına kadar geçen 21 aylık dönemde, eski başbakanın kuaför ve makyaj hizmetleri için yapılan ödemeler dikkat çekti. Merkel’in sadece stil masrafı bile, pek çok vatandaşın yıllık gelirini aşarken, eski başbakanın personel giderleri de dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Merkel ve eski Başbakan Olaf Scholz’un personel maaşları için toplam 1.4 milyon Euro ödendi. 2026’nın sadece ilk üç ayında bu rakam 408 bin Euro’yu buldu. Yıl sonu itibarıyla personel maliyetinin en az 1.6 milyon Euro’ya çıkması bekleniyor.

SEYAHAT MASRAFLARI DA BÜTÇEDEN KARŞILANIYOR

Eski başbakanın seyahat masrafları da dikkat çekici. Merkel, Temmuz 2024-Mart 2026 arasında gerçekleştirdiği 9 seyahatte 10 bin 558 Euro harcadı. Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılan bir toplantı, Tel Aviv’de bir ödül töreni bu seyahatler arasında yer alıyor. Merkel’in, CDU’nun Düsseldorf’taki yılbaşı resepsiyonuna ve Stuttgart’taki parti kongresine katılımı da vergi mükelleflerine fatura edildi.

Mayıs 2025’te görevi bırakan ve 8 çalışanı olan Olaf Scholz ise yaklaşık 11 ayda 4 seyahati için 6 bin Euro harcadı. Scholz’un Londra Ekonomi Okulu’nun sempozyumuna katılımı 3 bin 207 Euro’ya, Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi ise 1647 Euro’ya mâl oldu.