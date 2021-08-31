Merkel’in koltuğu için TV’de kapıştılar

ALMANYA’da 26 Eylül seçimlerine bir aydan az bir süre kala başbakan adayları ilk kez TV’de tartışma programında karşı karşıya geldi. Aynı gruba ait RTL ve n-tv televizyonlarından canlı yayınlanan tartışmada Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) adayı Armin Laschet (60), daha atak gözüküp doğrudan rakiplerini hedef alsa da program sonrası yapılan anketin galibi Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Başbakan adayı Olaf Scholz oldu.

SCHOLZ’A YÜKLENDİ

Anketlerde oy oranı dibe vuran CDU/CSU adayı Laschet, özellikle rakibi Olaf Scholz’a (63) yüklendi. Laschet, Birlik Partileri’nin klasik politikalarını savundu. Vergi artışına karşı olduklarını, parklarda ve suç istatistiğinin yüksek olduğu yerlerde güvenlik kamerası yerleştirilmesi gerektiğini ve Alman Ordusu’nun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Laschet, Alman Ordusu’nun donanımlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, bu konuda rakibi Scholz’u hedef aldı. Silahlı insansız hava araçları Scholz ve partisinin süreci geciktirdiğini kaydetti.

KOALİSYON TARTIŞMASI

Laschet olası koalisyon imkânları konusunda SPD’nin Sol Parti’yle koalisyon yapmak için açık kapı bıraktığı suçlamasında da bulundu. Laschet, seçmenlerin Sol Parti’nin desteğinde bir başbakan seçilip seçilmeyeceğini bilmek istediğini kaydetti. Scholz ise muhtemel koalisyon ortaklarından, NATO, sağlam maliye politikası ve ekonomik büyüme gibi konuları kabul etmelerini beklediklerini kaydetti. Bu konuda ise Yeşiller Başbakan adayı Annalena Baerbock (40) daha net tavır alarak Sol Parti’yle koalisyon düşünmediklerini söyledi.

16 YILLIK YORGUNLUK

Programın ardından Forsa kamuoyu araştırma şirketi tarafından seçmenlerle telefon anketi yapıldı. Münazarada sakin görüntü veren Olaf Scholz, seçmenin tartışmada en başarılı bulduğu başbakan adayı oldu. Yüzde 36’sı Scholz’un tartışmanın galibi olduğunu ifade ederken, yüzde 30’u Yeşiller adayı Baerbock’u tercih etti. Laschet ise yüzde 25’te kaldı. Muhalefette olmanın da avantajıyla Yeşiller adayı Baerbock, birçok konuda iki koalisyon ortağını eleştirdi. Laschet’in, 16 yıllık Birlik Partileri iktidarının getirdiği yorgunluğun da sorumlusu gibi görüldüğü, bunun da puanlarına olumsuz yansıdığı yorumları yapıldı.

PINAR ATALAY MODERATÖRLÜK YAPTI

Deneyimli gazeteci Peter Klöppel ile birlikte başbakan adaylarına soru yönelten Pınar Atalay, ARD televizyonundan bu yıl RTL’ye transfer oldu. Tekirdağlı bir anne ile Manisalı bir babanın kızı olan Atalay, 1978’te Almanya’da dünyaya geldi. Atalay, 2014 yılında ARD’nin ana haber bülteni olan Tagesthemen’de sunucu olarak ekranlara çıkmaya başladı. Bu yılın mayıs ayına kadar bu görevde kalan Pınar Atalay ağustos ayında ise RTL’nin haber redaksiyonuna geçerek RTL Aktuell ve RTL Direkt haber programlarını sunacak.

ANKETLERDE CDU/CSU DÜŞÜYOR

HIRİSTİYAN Demokrat Birlik (CDU) partisinden olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 yıllık başbakanlığı ardından yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. CDU/CSU da onun yerine Armin Laschet’i aday göstermişti. Ancak CDU/CSU anketlerde düşüşe geçti. Insa şirketinin anketine göre Birlik Partileri yüzde 21’e geriledi. Bild am Sonntag gazetesi için yapılan araştırmaya göre SPD oylarını iki puan artırarak yüzde 24’e yükseldi. Yeşiller Partisi yüzde 17’de kaldı. Ankete göre Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 13, aşırı sağcı parti AfD yüzde 11 ve Sol Parti ise yüzde 6 oy alıyor.

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