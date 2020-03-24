Merkel’in ilk testi negatif

Başbakan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve işlerine evden devam ettiği açıklandı. Bu kapsamda Merkel, dün sabah yapılan bakanlar kurulu toplantısına telefonla katıldı. Cuma günü Merkel’e zatürre aşısı yapan doktorun koronovirüs testi pozitif çıkmıştı. Almanya, 65 yaşındaki Başbakan’da virüs tespit edilirse ne olacağını merak ediyor. Bu arada Merkel’in haftasonu temas etmiş olabileceği kişiler de araştırılıyor. Almanya’da 27.289 kişiye COVID-19 tanısı kondu. Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı ise 115.