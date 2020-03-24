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Dünya
Celal ÖZCAN/BERLİN
Haber Giriş: 24.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Merkel’in ilk testi negatif

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Merkel’in ilk testi negatif
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Koronavirüs şüphesiyle kendisini evde karantinaya alan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ilk testi negatif çıktı, ancak birkaç gün içinde bir test daha yapılacak.

Başbakan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve işlerine evden devam ettiği açıklandı. Bu kapsamda Merkel, dün sabah yapılan bakanlar kurulu toplantısına telefonla katıldı. Cuma günü Merkel’e zatürre aşısı yapan doktorun koronovirüs testi pozitif çıkmıştı. Almanya, 65 yaşındaki Başbakan’da virüs tespit edilirse ne olacağını merak ediyor. Bu arada Merkel’in haftasonu temas etmiş olabileceği kişiler de araştırılıyor. Almanya’da 27.289 kişiye COVID-19 tanısı kondu. Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı ise 115. 

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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