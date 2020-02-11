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Dünya
Celal ÖZCAN/BERLİN
Haber Giriş: 11.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Merkel’in halefini gafları bitirdi

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Merkel’in halefini gafları bitirdi

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel’in halefi olarak görülen hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri Annegret Kramp Karrenbauer, başbakan adayı olmayacağını, parti liderliğini de bırakacağını açıkladı.

Gaflarıyla meşhur siyasetçi, parti ve kamuoyundan yeterince destek bulamaması nedeniyle bu kararı aldı.

Kısaca AKK diye anılan Kramp Karrenbauer, saatler süren parti meclisi ve yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Uzun uzun düşündükten sonra karar verdim. Başbakan adayı olmayacağım. Bir başbakan adayı belirlendikten sonra parti başkanlığını aynı ele teslim edeceğim” dedi. AKK’ın son olarak Thüringen’de yaşayan aşırı sağcı skandalda partisine söz geçirememiş olması, bardağı taşıran son damla oldu. Thüringen’de CDU’nun da desteklediği Liberal Demokrat aday, aşırı sağcı AfD’nin son anda destek çıkmasıyla başbakan olmuştu. AfD ile işbirliğini reddeden CDU bir anda kendini aşırı sağcılarla aynı vagonda bulmuştu. Liberal Demokrat başbakan 24 saat sonra istifa ederken kriz, federal hükümeti de sarsmıştı. Normal şartlarda 2021’de seçimlere gitmesi beklenen Almanya’da erken seçim konuşulmaya başlandı.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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