Merkel’in halefini gafları bitirdi

Gaflarıyla meşhur siyasetçi, parti ve kamuoyundan yeterince destek bulamaması nedeniyle bu kararı aldı.

Kısaca AKK diye anılan Kramp Karrenbauer, saatler süren parti meclisi ve yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Uzun uzun düşündükten sonra karar verdim. Başbakan adayı olmayacağım. Bir başbakan adayı belirlendikten sonra parti başkanlığını aynı ele teslim edeceğim” dedi. AKK’ın son olarak Thüringen’de yaşayan aşırı sağcı skandalda partisine söz geçirememiş olması, bardağı taşıran son damla oldu. Thüringen’de CDU’nun da desteklediği Liberal Demokrat aday, aşırı sağcı AfD’nin son anda destek çıkmasıyla başbakan olmuştu. AfD ile işbirliğini reddeden CDU bir anda kendini aşırı sağcılarla aynı vagonda bulmuştu. Liberal Demokrat başbakan 24 saat sonra istifa ederken kriz, federal hükümeti de sarsmıştı. Normal şartlarda 2021’de seçimlere gitmesi beklenen Almanya’da erken seçim konuşulmaya başlandı.