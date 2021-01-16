Merkel’in halefi bugün seçiliyor

Almanya’da 26 Eylül’de genel seçimler var. Başbakan Angela Merkel gelecek seçimlerde aday değil. Başbakan Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) bugün dijital kurultayda yeni liderini belirliyor. Üç aday yarışıyor. Yeni seçilecek lider aynı zamanda 9 ay sonra yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı önceliğine sahip. Merkel dönemi sonrası Almanya’nın izleyeceği yeni politikalar açısından kurultayda hangi liderin yarışı kazanacağı büyük önem taşıyor.

GÖZLER ALMANYA’DA

Sadece Almanya değil, aynı zamanda Avrupa Birliği’nde de gözler kurultaya çevrildi. Başbakan Merkel’in yerel ve eyalet düzeyinde yapılan seçimlerde partisinin oy kaybetmesi üzerine Ekim 2018’de sürpriz bir şekilde genel başkanlık ve başbakanlık görevleri için yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından Aralık 2018’de yapılan kurultayda Merkel’in işaret ettiği Annegret Kramp-Karrenbauer genel başkan seçilmişti. Hükümette daha sonra Savunma Bakanı olarak görev alan Karrenbauer, tabandan yeterince destek bulamayınca liderliği devretme kararı almıştı.

ÜÇ ADAY VAR

CDU liderliği için üç aday var. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet. Başbakan Merkel’in politikasını devam ettirecek aday olarak görülüyor ve parti yönetiminden destek buluyor.

Diğer bir kuvvetli aday ise partinin muhafazakâr kanadından Friedrich Merz. Friedrich Merz’in lider seçilmesi durumunda aşırı sağ AfD’nin oylarını yeniden kazanmak için partiyi sağa çekeceği bekleniyor.

Üçüncü aday olan CDU’nun dış politika sözcüsü ve Federal Meclis Dış Politika Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen’e ise daha az şans tanınıyor.

TÜRKİYE’YE BAKIŞLARI NASIL?

Armin Laschet:

Başbakan Merkel’in siyasi çizgisini sürdürmesi bekleniyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başbakanı. Daha önce eyalette uyum bakanlığı da yapan Armin Laschet göçmenlere yakınlığı nedeniyle partisi içinde “Türk Armin” olarak tanınıyor. Gazeteci kökenli ve 59 yaşında.

Friedrich Merz:

Türkiye’ye AB’ye tam üyelik yerine imtiyazlı ortaklık tezinin savucusu Friedrich Merz, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla Türkiye’ye ‘AB ile İngiltere’ modelini önerdi. 65 yaşındaki Merz, CDU tabanından ciddi destek buluyor.

Norbert Röttgen:

2014’ten bu yana Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanlığını yürütüyor. Türkiye’yi eleştirse de AB’ye daha sıkı bağlanmasından yana olanlardan. Türkiye’nin NATO üyeliğinin sürmesini savunan Röttgen, mülteciler konusunda Türkiye’yi önemli bir ortak olarak görüyor.