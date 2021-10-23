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Merkel’in görev sonrası ofisi belli oldu

#Merkel#Almanya#Ofis
Merkel’in görev sonrası ofisi belli oldu

Görev süresinde son günlerini yaşayan Angela Merkel’in 16 yıl başbakanlık döneminden sonra ne yapacağı merak ediliyor. Bu konuda ketum olan Merkel’in başbakanlık sonrası yeni dönemdeki ofisinin yeri belli oldu.

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Siyasi haberlere yer veren internet sitesi Pioneer, Merkel’in, kendisine “Benim kızım“ diyen eski başbakan Helmut Kohl’ün ofisine taşınacağını belirtti. Merkel’e eski başbakanların devam eden “yükümlülüklerinin yerine getirilmesi“ kapsamında ofis tahsis ediliyor. Bu ofisin yönetimini ise Beate Baumann’ın üstleneceği iddia edildi.

Uzun yıllardır Merkel’in ofis müdürü olan Baumann, Merkel’in yakın bir sırdaşı olarak görülüyor. Merkel’e bunun yanısıra iki uzman danışman, bir sekreter ve bir de makam aracıyla şoför verilecek. Merkel’in yaklaşık 15 bin Euro emekli maaşı alacağı tahmin ediliyor.

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#Merkel#Almanya#Ofis

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