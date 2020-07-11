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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 11.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Merkel’in ekibinde Mısır ajanı çıktı

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Merkel’in ekibinde Mısır ajanı çıktı
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Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Steffen Seibert’in ofisinde görevli bir çalışanın, yıllardır Mısır istihbaratına çalıştığı ortaya çıktı.

Basın merkezinde topladığı bilgileri Mısır istihbaratına ulaştıran çalışan hakkında soruşturma başlatıldı. Federal Asayiş Dairesi’nin geçen yıl aralık ayında çalışana yönelik bir dizi önlemler aldığı belirtilirken, federal savcılık şüpheli ile ilgili başlatılan soruşturmanın hâlâ sürdüğünü belirtti. Basına sızan bilgiler, ajanlık yapan çalışanın Federal Basın Dairesi’nin misafir kabul bölümünde orta derece bir yetkiyle görev yaptığı yönünde.

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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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