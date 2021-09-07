Merkel’in desteği Laschet’i kurtarır mı

Şu ana kadar seçim süreciyle ilgili çok net konuşmayan Merkel, açık bir şekilde Laschet’in ülkeyi yönetebileceğini söyledi. Laschet’le birlikte önceki gün Hagen’de geçen ay sel felaketinde etkilenen bölgeleri gezen Merkel, mağdurlarla da görüştü. Merkel burada, “Laschet, Almanya’nın bu büyük (Kuzey Ren Vestfalya) eyaletini başarıyla yönetiyor. Böyle bir eyaleti yöneten bir kişi ülkeyi de yönetebilir” dedi. Merkel, “Aynı anda birçok şeyi yapmak zorunda kalacağız. Korona var, sel felaketi ve ardından Federal Meclis seçimleri var. Ama bunu birlikte rahatlıkla başarabileceğimize inanıyorum. Ve Armin Laschet, benim desteğimin olduğunu biliyor” dedi. CDU/CSU anketlerde geçen hafta bir puan daha kaybederek yüzde 20’ye gerilerken, yüzde 25’e yükselen SPD, son 11 yılda ilk kez rakip partiyle arasını bu kadar açtı. Merkel, 16 yıllık iktidarın ardından aday olmama kararı almıştı.

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